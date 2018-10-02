закрыть
2 октября 2018, вторник, 12:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Поляков обеспечат дешевыми деревянными домами

  • 2.10.2018, 10:25
  • 2,418
Фото: Shutterstock

Польша — единственная страна-соседка, где половина жителей уже реализовали мечту: живут в своих домах.

А вторую половину государство решило поддержать, запустив компанию Polskie Domy Drewniane, которая будет развивать строительство энергоэффективного деревянного жилья в Польше.

Стартует программа в конце октября. Об этом money.pl рассказал министр окружающей среды Генрих Ковальчик.

Акционерами компании Polskie Domy Drewniane станут Национальный фонд охраны окружающей среды и водного хозяйства и Bank Ochrony Środowiska. Закон предусматривает, что в следующем году будет потрачено до 500 миллионов злотых на компанию, а в 2020 году — до 400 миллионов злотых (итого около 245 миллионов долларов). Предполагается, что в таунхаусном исполнении будет построено жилье для 11 тысяч человек плюс 950 отдельных домов.

С 2024 года компания должна зарабатывать и финансировать себя.

Что примечательно, компания не будет для строительства теплого деревянного жилья использовать польский лес — в рамках сбережения природных ресурсов. Однако из лесных фондов по программе будет для начала предоставлено около 250−300 га земли на окраинах деревень, которая чисто номинально относится к лесному хозяйству.

Министр Ковальчик подчеркнул, что польские компании, которые строят деревянные дома, очень заинтересованы в создании компании Polskie Domy Drewniane. Авторы проекта считают, что благодаря новым правилам «за относительно короткое время» будет увеличиваться доступность жилья, в том числе для лиц с умеренными доходами. Кроме того, изменения будут способствовать развитию предпринимательства в области энергосберегающего деревянного строительства и развития сектора экостроительства польской экономики и современных технологий. По мнению промоутеров проекта, новые правила косвенно способствуют сокращению загрязнения воздуха.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич