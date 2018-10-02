закрыть
2 октября 2018, вторник, 12:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Минчанка требует компенсацию за полученную в инциденте с поездами в метро травму

3
  • 2.10.2018, 11:06
  • 1,207

Она ищет других пассажиров из двух поездов, которые считают себя потерпевшими.

«Связи с машинистом не было, ничего не объяснили, не попросили прощения», - рассказывает о случае в метро Павлина Калтович.

«Пишите нам официальный запрос», - так отреагировала пресс-служба Минского метрополитена на просьбу «Радыё Свабода» прокомментировать происшествие с Павлиной Калтович.

28 сентября между станциями метро «Октябрьская» и «Площадь Ленина» произошел инцидент с двумя поездами метро. Минский метрополитен кратко объяснил происшествие «неисправностью поезда». В социальных сетях и комментариях под публикациями в СМИ люди писали про запах жженого, остановку поезда в тоннеле и сильный удар, в результате которого пассажиры вагонов попадали. В некоторых СМИ появилась неофициальная версия о столкновении поездов.

32-летняя минчанка Павлина Калтович ехала в последнем вагоне неисправного поезда. Она говорит, что во время происшествия она сильно ударилась головой, попала в больницу. Особенно ее возмущает, что пассажирам никак не объяснили, что произошло, не извинились и не предложили помощь.

«Хочу требовать компенсации», - заявляет Павлина. Она ищет других пассажиров из двух поездов, которые считают себя пострадавшими в инциденте.

«Я очень спешила, села на "Октябрьской" в последний вагон в пятницу, 28 сентября, приблизительно в 17.40-17.45. Где-то посередине пути до станции "Площадь Ленина" почувствовала сильный запах жженого. Было страшновато, но дыма или чего-то подобного пожару не было. Было очень жарко, некоторые люди дышали через шарфы. Я читала после комментарии, что уже на Октябрьской этот запах жженого был ощутим».

Павлина рассказывает, что поезд остановился в тоннеле, не доехав до станции «Площадь Ленина». Пытался двинуться, но остановился окончательно. Люди, по словам Павлины, вели себя очень спокойно, только что пытались связаться с машинистом через громкую связь. Однако это было безрезультатно. Стояли около 5 минут.

«Сначала у меня возникла мысль, что вдруг в нас въедут. Но я сама себя уговорила: конечно же, предупредят, что мы здесь стои », - говорит Павлина.

«В 17:53 мне пишет знакомый, с которым мы договаривались встретиться. Я как раз подошла к ближайшей точки связи с водителем и отписала, что попала в аварию в метро. И в этот самый момент у нас врезался поезд, - продолжает Павлина. - При этом я держалась левой рукой за поручень, стоя лицом ко входу, и писала правой в телефоне. Я ударилась головой в зоне уха, где-то в трех сантиметрах от виска. Удар был сильный, я даже присела, начала стонать. Людей дернуло кого куда».

Павлина говорит, что других травмированных не видела. «Почти сразу после удара машинист включил громкую связь и сказал буквально следующее: "Не волнуйтесь, мы скоро поедем". Люди стали очень возмущаться, что, мол, как так можно».

Когда поезд доехал до станции «Площадь Ленина», дверь просто открылась и люди вышли.

Ни один из сотрудников метрополитена не поинтересовался, в каком состоянии пассажиры, и не предлагал им помощь или объяснение.

«Я сфотографировала тот поезд, который, судя по всему, у нас въехал. У него сильно искривлены зеркала. В нем также ехали люди. И дальше он поехал с людьми. Спросила на станции у сотрудницы в форме, у кого я могу требовать компенсации. Она: «Подождите, подождите». Я сходила на один конец, на второй. Меня посылали в разные точки. У меня настолько распухла голова, что я не очень понимала, что делать. Мне начали вызывать скорую помощь. Я сказала, что могу сама идти. А мне сказали: "Нет, повреждения фиксирует только скорая помощь".

Павлина говорит, что чтобы немного успокоиться и не ждать в час "пик" скорой помощи в толпе людей, она зашла в место для досмотра пассажиров со стороны железнодорожного вокзала.

"Сотрудник охраны начал кричать, чтобы я оттуда вышла. Грохнул стулом по столу. Все это было так неприятно", - рассказывает девушка. - Скорая помощь приехала почти через полчаса. Ранее я уже сталкивалась с врачами скорой помощи, это был хороший опыт, но здесь не повезло. Бригада действительно по-хамски себя вела, они говорили, что не понимают белорусского языка, требовали, чтобы я говорила по-русски. И ко всему прочему сказали, что не фиксируют повреждений, а нужно ехать в больницу. А зачем было ждать их полчаса, когда можно было сразу ехать в больницу?».

Павлину привезли в больницу скорой помощи.

«Прежде всего мне предложили сдать кровь из вены на алкоголь. Я возмутилась: зачем это? В конце концов доктор сжалился и сказал, что можно подышать в трубочку. Она показала 0,00 ‰. Сделали томографию и легкие тесты. Сказали, что все нормально, а если будет хуже, то нужно обратиться к неврологу».

«Намного позже я поняла, что не так хорошо чувствовала себя, как думала. Потому что не с первого раза понятно, где кабинет томографии, а когда уже шла туда, все равно пришлось переспрашивать, хотя он и был близко. Даже когда вышла из больницы, то поехала в другую сторону от дома, хотя родилась и выросла в этом городе», - говорит она.

На следующий день, вопреки прогнозу врача, девушка тоже плохо себя чувствовала, также и в воскресенье.

«Мне плохо, болит голова, немного расплываются предметы и все время хочется прилечь, - говорит она. - Сегодня я понимаю, что это не просто удар, что-то со мной случилось».

В официальную версию метрополитена о том, что люди приняли за столкновение поездов сцеплением вагонов, Павлина Калтович не верит.

«Это самое худшее. Самое болезненное, что может быть в такой ситуации, - поясняет она. - Я понимаю, что даже новая техника может испортиться и самый лучший машинист может допустить ошибку. Но если такую чушь об этом говорят, то это ужасно. У них было время подумать, извиниться. Но никто не принес извинений. Удар такой силы невозможен при сцеплением. И если вы знали о сцеплением, то почему не предупредили людей, чтобы держались, так как будет удар? Меня возмущает, что такие вещи происходят, а о них никто не хочет ничего сказать».

Представитель пресс-службы метрополитена Андрей Дробь внимательно выслушал от журналистов о случае Павлины Калтович. Он напомнил, что метрополитен приносил извинения, и посоветовал поискать их а СМИ. Действительно в одной из публикаций пассажирам принесены извинения. Ответы на все другие вопросы от метрополитена по поводу этого инцидента можно получить только через официальный запрос, - сообщил Андрей Дробь.

В Обществе защиты прав потребителей сообщили, что каждый пассажир метро после оплаты проезда застрахован согласно белорусскому законодательству. Соответствующие права пассажира регулируются, в частности, разделом 12 Указа Лукашенко от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности».

«Девушке нужно обратиться с заявлением в метрополитен», - посоветовали в Обществе защиты прав потребителей.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич