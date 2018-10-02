Минчанка требует компенсацию за полученную в инциденте с поездами в метро травму 3 2.10.2018, 11:06

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Она ищет других пассажиров из двух поездов, которые считают себя потерпевшими.

«Связи с машинистом не было, ничего не объяснили, не попросили прощения», - рассказывает о случае в метро Павлина Калтович.

«Пишите нам официальный запрос», - так отреагировала пресс-служба Минского метрополитена на просьбу «Радыё Свабода» прокомментировать происшествие с Павлиной Калтович.

28 сентября в 17.50 из-за неисправности подвижного состава был отменен один поезд на участке Площадь Ленина - Институт культуры. Выдан резервный состав. Движение восстановлено, линия работает в штатном режиме. — Минский метрополитен (@minskoemetro) 28 сентября 2018 г.

28 сентября между станциями метро «Октябрьская» и «Площадь Ленина» произошел инцидент с двумя поездами метро. Минский метрополитен кратко объяснил происшествие «неисправностью поезда». В социальных сетях и комментариях под публикациями в СМИ люди писали про запах жженого, остановку поезда в тоннеле и сильный удар, в результате которого пассажиры вагонов попадали. В некоторых СМИ появилась неофициальная версия о столкновении поездов.

32-летняя минчанка Павлина Калтович ехала в последнем вагоне неисправного поезда. Она говорит, что во время происшествия она сильно ударилась головой, попала в больницу. Особенно ее возмущает, что пассажирам никак не объяснили, что произошло, не извинились и не предложили помощь.

«Хочу требовать компенсации», - заявляет Павлина. Она ищет других пассажиров из двух поездов, которые считают себя пострадавшими в инциденте.

«Я очень спешила, села на "Октябрьской" в последний вагон в пятницу, 28 сентября, приблизительно в 17.40-17.45. Где-то посередине пути до станции "Площадь Ленина" почувствовала сильный запах жженого. Было страшновато, но дыма или чего-то подобного пожару не было. Было очень жарко, некоторые люди дышали через шарфы. Я читала после комментарии, что уже на Октябрьской этот запах жженого был ощутим».

Павлина рассказывает, что поезд остановился в тоннеле, не доехав до станции «Площадь Ленина». Пытался двинуться, но остановился окончательно. Люди, по словам Павлины, вели себя очень спокойно, только что пытались связаться с машинистом через громкую связь. Однако это было безрезультатно. Стояли около 5 минут.

«Сначала у меня возникла мысль, что вдруг в нас въедут. Но я сама себя уговорила: конечно же, предупредят, что мы здесь стои », - говорит Павлина.

«В 17:53 мне пишет знакомый, с которым мы договаривались встретиться. Я как раз подошла к ближайшей точки связи с водителем и отписала, что попала в аварию в метро. И в этот самый момент у нас врезался поезд, - продолжает Павлина. - При этом я держалась левой рукой за поручень, стоя лицом ко входу, и писала правой в телефоне. Я ударилась головой в зоне уха, где-то в трех сантиметрах от виска. Удар был сильный, я даже присела, начала стонать. Людей дернуло кого куда».

Павлина говорит, что других травмированных не видела. «Почти сразу после удара машинист включил громкую связь и сказал буквально следующее: "Не волнуйтесь, мы скоро поедем". Люди стали очень возмущаться, что, мол, как так можно».

Когда поезд доехал до станции «Площадь Ленина», дверь просто открылась и люди вышли.

Ни один из сотрудников метрополитена не поинтересовался, в каком состоянии пассажиры, и не предлагал им помощь или объяснение.

«Я сфотографировала тот поезд, который, судя по всему, у нас въехал. У него сильно искривлены зеркала. В нем также ехали люди. И дальше он поехал с людьми. Спросила на станции у сотрудницы в форме, у кого я могу требовать компенсации. Она: «Подождите, подождите». Я сходила на один конец, на второй. Меня посылали в разные точки. У меня настолько распухла голова, что я не очень понимала, что делать. Мне начали вызывать скорую помощь. Я сказала, что могу сама идти. А мне сказали: "Нет, повреждения фиксирует только скорая помощь".

Павлина говорит, что чтобы немного успокоиться и не ждать в час "пик" скорой помощи в толпе людей, она зашла в место для досмотра пассажиров со стороны железнодорожного вокзала.

"Сотрудник охраны начал кричать, чтобы я оттуда вышла. Грохнул стулом по столу. Все это было так неприятно", - рассказывает девушка. - Скорая помощь приехала почти через полчаса. Ранее я уже сталкивалась с врачами скорой помощи, это был хороший опыт, но здесь не повезло. Бригада действительно по-хамски себя вела, они говорили, что не понимают белорусского языка, требовали, чтобы я говорила по-русски. И ко всему прочему сказали, что не фиксируют повреждений, а нужно ехать в больницу. А зачем было ждать их полчаса, когда можно было сразу ехать в больницу?».

Павлину привезли в больницу скорой помощи.

«Прежде всего мне предложили сдать кровь из вены на алкоголь. Я возмутилась: зачем это? В конце концов доктор сжалился и сказал, что можно подышать в трубочку. Она показала 0,00 ‰. Сделали томографию и легкие тесты. Сказали, что все нормально, а если будет хуже, то нужно обратиться к неврологу».

«Намного позже я поняла, что не так хорошо чувствовала себя, как думала. Потому что не с первого раза понятно, где кабинет томографии, а когда уже шла туда, все равно пришлось переспрашивать, хотя он и был близко. Даже когда вышла из больницы, то поехала в другую сторону от дома, хотя родилась и выросла в этом городе», - говорит она.

На следующий день, вопреки прогнозу врача, девушка тоже плохо себя чувствовала, также и в воскресенье.

«Мне плохо, болит голова, немного расплываются предметы и все время хочется прилечь, - говорит она. - Сегодня я понимаю, что это не просто удар, что-то со мной случилось».

В официальную версию метрополитена о том, что люди приняли за столкновение поездов сцеплением вагонов, Павлина Калтович не верит.

«Это самое худшее. Самое болезненное, что может быть в такой ситуации, - поясняет она. - Я понимаю, что даже новая техника может испортиться и самый лучший машинист может допустить ошибку. Но если такую чушь об этом говорят, то это ужасно. У них было время подумать, извиниться. Но никто не принес извинений. Удар такой силы невозможен при сцеплением. И если вы знали о сцеплением, то почему не предупредили людей, чтобы держались, так как будет удар? Меня возмущает, что такие вещи происходят, а о них никто не хочет ничего сказать».

Представитель пресс-службы метрополитена Андрей Дробь внимательно выслушал от журналистов о случае Павлины Калтович. Он напомнил, что метрополитен приносил извинения, и посоветовал поискать их а СМИ. Действительно в одной из публикаций пассажирам принесены извинения. Ответы на все другие вопросы от метрополитена по поводу этого инцидента можно получить только через официальный запрос, - сообщил Андрей Дробь.

В Обществе защиты прав потребителей сообщили, что каждый пассажир метро после оплаты проезда застрахован согласно белорусскому законодательству. Соответствующие права пассажира регулируются, в частности, разделом 12 Указа Лукашенко от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности».

«Девушке нужно обратиться с заявлением в метрополитен», - посоветовали в Обществе защиты прав потребителей.