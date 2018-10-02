Гастарбайтеры из Беларуси в Литве: нужные работники или незваные гости? 1 2.10.2018, 10:46

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Работники из Беларуси и Украины и заполняют лакуны на литовском рынке труда.

"У меня на балконе раненый иностранец! А из соседней квартиры валит дым! Помогите!" Звонивший в литовскую службу экстренной помощи почти кричал от ужаса. Прибывшая полиция и скорая помощь обнаружили внутри квартиры труп. Еще один человек с ножевыми ранениями действительно лежал на соседнем балконе. Квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Каунасе была охвачена пламенем, сообщает dw.com.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого - им оказался строитель из Украины. Как выяснилось, на вечеринке с земляками вспыхнула ссора из-за денег, завершившаяся кровопролитием, убийством и, наконец, поджогом квартиры - неуклюжей попыткой скрыть следы преступления. В маленькой Литве инциденты такого рода случаются крайне редко, так что это преступление привлекло внимание СМИ и общественности, а также стало поводом для дискуссии о гастарбайтерах, будущем страны и ее идентичности.

На тот момент, когда Литва в 1991 году вышла из состава СССР, в ней жили 3,7 млн человек. На сегодняшний день население страны сократилось почти до 2,8 млн жителей - и его численность продолжает падать. С момента присоединения Литвы к ЕС в 2004 году ее жители - как, впрочем, и население соседних стран Балтии - массово устремились в поисках работы в более благополучные страны, в основном в Великобританию, Норвегию и Германию. По подсчетам некоторых социологов и демографов, к 2050 году в Литве останется лишь два миллиона жителей.

Легальные и нелегальные гастарбайтеры в Литве

Местные предприятия - в основном компании, занятые в сфере строительства, логистики, и розничные сети - начали нанимать на работу жителей Украины и Беларуси. Количество гастарбайтеров из Украины возросло в 2014 году: аннексия Россией украинского полуострова Крым и вмешательство РФ в конфликт на востоке Украины привели едва ли не к коллапсу украинской экономики. Сотни тысяч украинцев отправились на заработки за границу.

Литва привлекательна для украинцев благодаря многим факторам. Она находится недалеко, там по-прежнему многие говорят по-русски, а после перехода в 2015 году на евро страна переживает экономический подъем. Литовское правительство является одним из самых верных сторонников Украины на международной арене. С 2017 года украинцы могут ездить в Литву и другие страны Шенгенской зоны без визы, а разрешение на работу в литовских консульствах можно получить без особой суеты и в большинстве случаев бесплатно.

Литовские предприятия строительной отрасли охотно нанимают на работу гастарбайтеров

По данным министерства внутренних дел Литвы, число украинцев с временным видом на жительство в стране в первом полугодии этого года возросло более чем на 50 процентов по сравнению с 2017 годом. Количество граждан Беларуси увеличилось на 20 процентов, россиян - на 8 процентов. Впрочем, в абсолютных цифрах эти числа по-прежнему невелики: в Литве на законных основаниях живут немногим более 54 тысяч иностранцев, но их присутствие становится все более заметным. Параллельно с легальной миграцией постепенно увеличивается и число тех, кто работает "по-черному".

38-летний Ярослав - профессиональный массажист. Он регулярно приезжает в Вильнюс из Киева якобы в качестве туриста, в действительности же - на заработки: даже работая нелегально, он получает в Литве гораздо больше, чем зарабатывал бы у себя дома. "Смотрите, - объясняет Ярослав. - В зависимости от уровня салона час массажа здесь может стоить до 70 евро. Я же беру за час работы 20, а иногда и 10 евро - и для меня это хорошие деньги". По словам киевлянина, он восполняет недостаток специалистов на рынке, возникший после того, как его литовские коллеги отправились искать работу в других странах ЕС. В идеале Ярослав хотел бы открыть в Литве свой собственный массажный кабинет и работать легально.

Точка невозврата для литовцев?

Но в основном жители Украины и Беларуси работают в Литве на законных основаниях. "Я плачу моим работникам по 4,50 евро в час, и они готовы работать по 10-12 часов в день, - рассказывает 42-летний Александр, который руководит бригадой строителей из Украины. - У себя дома им никогда не заработать таких денег". Именно это и считают проблемой некоторые жители Литвы.

"Гастарбайтеры сбивают цены на рынке труда. Они работают там, где могли бы работать литовцы, поэтому нашим гражданам приходится уезжать в Ставангер или Манчестер, - указывает Лауринас Касчюнас, депутат литовского парламента от правоцентристской оппозиционной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". - Литовское государство должно поддерживать семью, следить за тем, чтобы население страны росло за счет увеличения рождаемости, и убеждать вернуться на родину тех, кто уехал".

"Нет никаких официальных данных, подтверждающих, что украинцы и белорусы отбирают рабочие места у литовцев", - возражает доктор философии Вильнюсского университета и бывший замминистра науки и образования Нерия Путинайте. Многие в стране считают, что у нее слишком либеральные взгляды на вопросы миграции. "Литовцы начали уезжать в другие страны Евросоюза 15 лет назад, сразу после присоединения страны к ЕС. В то время здесь еще не было украинцев", - напоминает она.

Разговоры некоторых политиков о том, что литовские эмигранты в скором времени вернутся домой, - это не более чем иллюзия, самообман, уверена Путинайте. "Наше правительство должно уделять больше внимания успешной интеграции мигрантов: повышать уровень изучения языка для иностранцев, предоставлять стипендии украинским и белорусским студентам, чтобы они могли учиться в Литве", - считает профессор Вильнюсского университета. Но, по ее словам, литовцы не особо заинтересованы в увеличении числа иностранцев в стране.

Такой образ мышления присущ не только Литве, но и другим странам Центральной и Восточной Европы, история которых связана с репрессиями, сопротивлением и выживанием. "Наш народ пережил полонизацию после того, как в 1596 году Великое княжество Литовское объединилось с Польским королевством, - объясняет социолог Владас Гайдис, директор Центра изучения общественного мнения и маркетинговых исследований Vilmorus. - Затем Литва оказалась под властью Российской империи, проводившей в XIX-XX веках политику русификации. После этого был Советский Союз с массовыми расстрелами и депортациями. Все это привело к тому, что современные литовцы ревностно отстаивают свою национальную самобытность и государственность".

У литовских националистов нет шансов. Пока?

Миграционный кризис 2015-2016 годов, который болезненно переживали многие европейские страны, практически не затронул Литву и не сказался на результатах последних парламентских выборов 2016 года. Крайне правому Союзу литовских националистов не удалось даже приблизиться к четырехпроцентному порогу, преодоление которого необходимо для попадания партий в парламент. Победителем на выборах стали умеренные евроскептики из "Союза крестьян и "зеленых" Литвы", пообещавшие согражданам рост благосостояния и повышение зарплат. В 2015 году правительство Литвы приняло несколько сотен беженцев, в основном с Ближнего Востока, но они задержались в стране ненадолго.

И депутат-консерватор Касчюнас, и либеральный профессор Путинайте, и социолог Гайдис уверены, что существенный приток в Литву мигрантов из государств за пределами Европы всколыхнет националистические настроения в стране. Но они согласны с тем, что подобные изменения едва ли грозят Литве в ближайшее время.

"Мигранты из стран Ближнего Востока и из Африки считают, что жить в Литве тяжело, - откровенно говорит один из чиновников МВД Литвы в неофициальной беседе с корреспондентом DW. - Холодно, суммы социальной помощи минимальны, нет ни национальных землячеств, ни родственников, национальных ресторанов с привычной едой мало. Кто захочет здесь оставаться?".

На данный момент это означает, что вопрос миграции в Литве не является предметом ожесточенных дискуссий. Но если все больше литовцев в поисках лучшей доли будут уезжать в более развитые европейские страны, эта тема, в конечном счете, займет центральное место во внутриполитических дебатах. И литовское общество вынужденно столкнется с проблемами миграции и национальной идентичности, не особенно актуальными на сегодняшний день.