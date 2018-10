NYT: Скрипаль передавал британской разведке компромат на Патрушева 1 2.10.2018, 10:34

1,622

Сергей Скрипаль

Британские власти использовали полученную от Скрипаля информацию, чтобы помочь испанским спецслужбам.

Сергей Скрипаль, бывший российский шпион, которого пытались отравить с помощью нервно-паралитического агента весной этого года, передал британской разведке информацию о коррупционной схеме 1990-х годов, которая вела к Николаю Патрушеву – нынешнему секретарю Совета безопасности России и близкому другу Владимира Путина.

Об этом сообщила газета New York Times, передает «Голос Америки».

Ссылаясь на новую книгу по делу Скрипаля, газета пишет, что он рассказал об этом в прошлогоднем интервью дипломатическому и военному обозревателю медиакорпорации ВВС Марку Урбану, который работал над книгой о шпионаже после «холодной войны».

В статье говорится, что, по словам Скрипаля, информация о коррупции на самом высоком уровне была засекречена.

Скрипаль сообщил, что офицер ВМФ, работавший вместе с ним в российской военной разведке, который, как и сам Скрипаль, был пойман при передаче информации западным спецслужбам, был найден мертвым в 2004 году в военном госпитале после допроса агентами военной разведки и, по-видимому, был задушен.

Официальной версией было самоубийство, но несколько его пальцев были отрезаны, в чем безошибочно угадывалось страшное послание, пишет New York Times.

Британская разведка заключила, что Скрипаль избежал той же участи, потому что во время допросов в России не упоминал о коррупционной сети, ведущей к Патрушеву, который тогда был директором ФСБ, отмечает газета.

Патрушев ушел с этого поста, но остается членом ближайшего окружения Путина, занимая должность секретаря Совета безопасности.

Выдержки из интервью со Скрипалем приведены в книге Урбана «Дело Скрипаля. Жизнь на грани смерти российского шпиона» (The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy), которая выходит из печати в США во вторник.

Они не содержат ответа на вопрос, почему Скрипаля пытались отравить, но рисуют самую полную на сегодняшний день картину его жизни, как российского шпиона и британского информатора, пишет газета.

Скрипаль был глубоко разочарован распадом Советского Союза и чувствовал отвращение к президенту Борису Ельцину. Он рассказал Урбану, что ему удалось избежать принесения присяги на верность Российской Федерации.

В 1992 году он попросил встречи с генералом российской военной разведки ГРУ и попытался передать заявление об отставке, объяснив это тем, что «не хочет служить новому правительству», пишет New York Times.

Однако его ведомство настолько нуждалось в квалифицированных офицерах, что заявление Скрипаля не приняли, предложив ему «теплое место» в Мадриде, указывается в статье.

Четыре года спустя, будучи информатором британской разведслужбы MI6, он передал информацию о систематической коррупции в штаб-квартире ГРУ в Мадриде, возникшей, когда дисциплина советских времен ослабла, отмечает New York Times.

Он раскрыл MI6 личности некоторых офицеров, которые осуществляли закупки по завышенным ценам или придумывали фиктивные статьи расходов, после чего распределяли полученные средства среди старших офицеров, покрывавших их.

Британские власти использовали полученную от Скрипаля информацию, чтобы помочь испанской разведке завербовать офицера ВМФ – того самого человека, который был найден задушенным на больничной койке в 2004 году, пишет газета.

В книге утверждается, что кураторы Скрипаля в MI6 предложили ему убежище, но он решил вернуться в Россию, где через два месяца был арестован.

В интервью с Урбаном, которые в общей сложности продолжались около 10 часов, Скрипаль сказал, что он боится привлечь к себе внимание выходом книги.

«Это из-за Путина, – сказал он Урбану. – Понимаете, мы боимся Путина».