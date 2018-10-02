Арина Соболенко: Быть мной сейчас здорово

Арина Соболенко: Быть мной сейчас здорово1
- 2.10.2018, 11:08
Белорусская теннисистка рассказала о самом интересном в своей работе.
Также Арина Соболенко рассказала о сотрудничестве с тренером Дмитрием Турсуновым, который умеет в нужный момент разрядить обстановку и помочь расслабиться, сообщает «Прессбол».
- Быть Ариной Соболенко сейчас здорово, но это никак не веселье. Необходимо все время сохранять концентрацию. Что самое интересное в моей работе? Думаю, иметь такого тренера, как Турсунов. С ним не соскучишься. Вообще, мужчины проще относятся к тем или иным вещам. Просто выходят на корт и играют. Женщины устроены по-другому: сначала надо сделать это, потом то. Но Дмитрий умеет разрядить атмосферу, рассказать какую-то историю, после которой ты расслабляешься.
Напомним, в обновленном рейтинге WTA Арина Соболенко занимает 16-е место.