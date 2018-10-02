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Арина Соболенко: Быть мной сейчас здорово

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  • 2.10.2018, 11:08
Арина Соболенко
Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка рассказала о самом интересном в своей работе.

Также Арина Соболенко рассказала о сотрудничестве с тренером Дмитрием Турсуновым, который умеет в нужный момент разрядить обстановку и помочь расслабиться, сообщает «Прессбол».

- Быть Ариной Соболенко сейчас здорово, но это никак не веселье. Необходимо все время сохранять концентрацию. Что самое интересное в моей работе? Думаю, иметь такого тренера, как Турсунов. С ним не соскучишься. Вообще, мужчины проще относятся к тем или иным вещам. Просто выходят на корт и играют. Женщины устроены по-другому: сначала надо сделать это, потом то. Но Дмитрий умеет разрядить атмосферу, рассказать какую-то историю, после которой ты расслабляешься.

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Арина Соболенко занимает 16-е место.


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