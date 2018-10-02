Фотофакт: В Индии распустились цветущие раз в 12 лет растения 2 2.10.2018, 11:14

1,379

Туристы могут наблюдать одно из самых редких явлений природы.

В Индии впервые за 12 лет зацвели неелакуринджи — цветы, произрастающие в горной цепи Западные и Восточные Гаты. Где еще искать растения, которые выпускают бутоны реже всего, — в материале РИА Новости.

Неелакуринджи, Индия

Это растение открыли в 1838 году, с тех пор оно цвело около 15 раз. Интересно, что у местных жителей принято отсчитывать возраст по числу увиденных цветений неелакуринджи.

Агава американская, Мексика

Это распространенное декоративное растение, выращиваемое во всем мире, называют "растением века", хотя оно цветет в среднем раз в десять лет.

Пуйя чилийская, Чили, Перу, Боливия

Это вечнозеленое растение достигает нескольких метров в высоту и цветет один раз в 15-20 лет. Оно имеет дурную славу среди местных жителей, которые называют его "убийцей овец". Дело в том, что длинная шерсть может запутаться в шипах пуйи — и животное погибает от голода. Считается, так растение получает дополнительные питательные вещества.

Пуйя Раймонди, Боливия и Перу

Еще одна разновидность пуйи, достигающая 12 метров в высоту, живет по 80-150 лет, цветет тысячами зеленых, белых и фиолетовых соцветий, но после созревания семян погибает.

Кардиокринум гигантский, Гималаи

Это одно из крупнейших растений в семействе лилейных достигает трех с половиной метров в высоту и цветет раз в пять-семь лет. Правда, опытные садоводы, которые выращивают кардиокринум в домашних условиях, порой добиваются и более частого цветения.

Корифа зонтоносная, Индия и Шри-Ланка

Корифа — дерево высотой до 25 метров — цветет один раз в 50-60 лет, а после того, как созревают ее плоды размером с мячик для гольфа, умирает.

Удумбара, Китай

Одно из легендарных растений, выбрасывающее соцветия размером в один миллиметр раз в 3000 лет. Одно из последних зафиксированных цветений было в 2000 году: в Сеуле цветы распустились на статуе Будды и привлекли много верующих, по словам которых, это было настоящим чудом.