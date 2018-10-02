Фотофакт: В Индии распустились цветущие раз в 12 лет растения

Фотофакт: В Индии распустились цветущие раз в 12 лет растения2
- 2.10.2018, 11:14
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Туристы могут наблюдать одно из самых редких явлений природы.
В Индии впервые за 12 лет зацвели неелакуринджи — цветы, произрастающие в горной цепи Западные и Восточные Гаты. Где еще искать растения, которые выпускают бутоны реже всего, — в материале РИА Новости.
Неелакуринджи, Индия
Это растение открыли в 1838 году, с тех пор оно цвело около 15 раз. Интересно, что у местных жителей принято отсчитывать возраст по числу увиденных цветений неелакуринджи.
Агава американская, Мексика
Это распространенное декоративное растение, выращиваемое во всем мире, называют "растением века", хотя оно цветет в среднем раз в десять лет.
Пуйя чилийская, Чили, Перу, Боливия
Это вечнозеленое растение достигает нескольких метров в высоту и цветет один раз в 15-20 лет. Оно имеет дурную славу среди местных жителей, которые называют его "убийцей овец". Дело в том, что длинная шерсть может запутаться в шипах пуйи — и животное погибает от голода. Считается, так растение получает дополнительные питательные вещества.
Пуйя Раймонди, Боливия и Перу
Еще одна разновидность пуйи, достигающая 12 метров в высоту, живет по 80-150 лет, цветет тысячами зеленых, белых и фиолетовых соцветий, но после созревания семян погибает.
Кардиокринум гигантский, Гималаи
Это одно из крупнейших растений в семействе лилейных достигает трех с половиной метров в высоту и цветет раз в пять-семь лет. Правда, опытные садоводы, которые выращивают кардиокринум в домашних условиях, порой добиваются и более частого цветения.
Корифа зонтоносная, Индия и Шри-Ланка
Корифа — дерево высотой до 25 метров — цветет один раз в 50-60 лет, а после того, как созревают ее плоды размером с мячик для гольфа, умирает.
Удумбара, Китай
Одно из легендарных растений, выбрасывающее соцветия размером в один миллиметр раз в 3000 лет. Одно из последних зафиксированных цветений было в 2000 году: в Сеуле цветы распустились на статуе Будды и привлекли много верующих, по словам которых, это было настоящим чудом.