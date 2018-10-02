«Стена Калиновского» просуществовала в Бресте только один день 6 2.10.2018, 11:19

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Самого повстанца замазали синей краской, а письмо оборвали.

Вечером 1 октября в соцсетях появилось фото «стены Калиновского» на доме по улице Гоголя, недалеко от пересечения с улицей Ленина, пишет «Брестская газета».

Когда на стене появилась фигура повстанца и его «Ліст з-пад шыбеніцы» – точно неизвестно. Однако утром 2 октября стена выглядела вот так:

Самого повстанца замазали синей краской, а письмо оборвали. Но следы остались.