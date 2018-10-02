ООН эвакуировала иностранных работников из сектора Газа 2.10.2018, 11:20

Cотрудникам Ближневосточного агенства грозит опасность.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило в понедельник об эвакуации в Израиль некоторых своих сотрудников из представительства в секторе Газа, сообщает Интерфакс.

Согласно распространенному заявлению, агентство "решило эвакуировать некоторых иностранных сотрудников из сектора Газа в связи с рядом вызывающих беспокойство инцидентов, которые затронули персонал" БАПОР.

По информации местных СМИ, ранее группа палестинских сотрудников БАПОР и жителей сектора Газа устроила акцию протеста у здания ведомства с целью выразить недовольство в связи с сокращением числа рабочего персонала и количества рабочих часов сотрудников.

Западные СМИ отметили, что БАПОР было вынуждено сократить рабочий персонал в секторе Газа после того, как США остановили финансирование организации.

Госдеп США объявил о решении прекратить финансирование БАПОР в августе текущего года. Вклад США составлял порядка 30% от бюджета БАПОР.