Министр здравоохранения: Коррупция есть на каждом уровне 4 2.10.2018, 11:28

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Валерий Малашко

Фото: tut.by

Валерий Малашко прокомментировал «дело медиков».

Министр здравоохранения Валерий Малашко прокомментировал массовые задержания врачей и чиновников в системе Минздрава, сообщает nn.by.

«Это для меня стало абсолютной неожиданностью. И причиной [задержаний] стало не решение каких-то вопросов в сфере принятия решений, а их нескромность», — объяснил Малашко журналистам во время заседания Палаты представителей.

«Сегодня мы работаем с подбором кадров, меняем систему закупок. С Министерством антимонопольного развития вырабатываем схему, которая минимизирует коррупционные риски», — добавил Малашко.

Министр рассказал, что освобожденные из СИЗО медики снова просятся на работу, «но уже просто врачами, а не руководителями».

«Я говорил и на совещании у президента, что есть некоторая вина руководителя ведомства, — признался Малашко. — Но как здесь можно было реагировать? Коррупция есть в каждом обществе и на каждом уровне».