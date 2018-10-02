Слава Рабинович о компромате на Путина: Много интересного увидим 3 2.10.2018, 11:38

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Слава Рабинович

Западные разведки работают против хозяина Кремля.

Западные разведки наверняка располагают и "продолжают изучать" компромат на Путина; когда он будет обнародован, не знает никто, но "мы еще очень много интересного увидим на нашем веку".

Такое мнение UAportal высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на вопрос, может ли британская секретная служба разведки (MI6) располагать компроматом на Путина, он заверил: "Да, может. Я уверен, что они располагают – так же, как ЦРУ, как ФБР. Я уверен, что они продолжают его изучать. Мы еще очень много интересного увидим на нашем веку".

Говоря о том, когда и при каких обстоятельствах эта информация может быть обнародована, Рабинович признал: "Пока никто не знает". В то же время блогер убежден в том, что история Путина будет напоминать историю ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

"Читаем историю последних лет Каддафи. Там много чего было, включая и персональные санкции, и заморозку личных активов, и много чего еще. И разоблачения", - напомнил Рабинович.

В этом контексте он напомнил о так называемом "Панамском досье", которое "очень сильно высвечивает Путина". "Я бы вернулся к "Панамскому досье" и раскручивал бы его еще и еще. Я уверен, что этим сейчас занимаются и Минюст США, и Минфин США, и Великобритания, и много кто еще", - сказал блогер.