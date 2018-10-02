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Россияне обеднеют на 800 миллиардов рублей в 2019 году

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  • 2.10.2018, 11:57

Налоговая и пенсионная «реформы» ударят по карманам граждан РФ.

Налоговая и пенсионная реформы, стартующие в 2019 году, обернутся ударом по карманам российских потребителей на общую сумму 800 миллиардов рублей.

На столько сократится покупательная способность населения из-за неизбежного повышения цен и сокращения числа получающих пенсионные выплаты, предупреждает в обзоре Центр макроэкономического анализа Альфа-банка, сообщает finanz.ru.

В результате роста НДС дополнительная налоговая нагрузка на потребителей составит примерно 500 млрд рублей; кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд рублей.

"Суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового потребления домохозяйств", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: покупки товаров и услуг придется сократить, что ударит по внутреннему спросу и компаниями, ориентированным на внутренний рынок.

У них "может оказаться меньше стимулов для расширения", включая найм новых сотрудников, а для уже имеющихся работников - "ограничены планы по индексации зарплат", прогнозирует Орлова.

С окончанием предвыборного периода завершится щедрость в отношении бюджетников. В среднем же по стране рост реальных зарплат с 6% в этом году замедлится до 4% в следующем.

В пересчете на граждан старше 18 лет (120 млн человек), кошельки россиян похудеют в среднем на 6,6 тысячи рублей - такую сумму придется отдать в бюджет на реализацию плана ускорения экономики, который, как считает глава МЭР Максим Орешкин, позволит догнать Германию к концу 6-летнего срока президента Владимира Путина.

Но "попыток правительства ускорить рост инвестиций через вложения в государственные инфраструктурные проекты вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать все факторы замедления потребления", скептична Орлова.

"Замедление роста экономики станет явным уже в этом году", отмечает она: если в первой половине года ВВП прибавил 1,7%, то в августе - лишь 1%. По итогам года рост составит 1,3%, а в следующем - сократится до 0,8%.

Крупные инвестпроекты в виде строительства Керченского моста и трубопровода "Сила Сибири" завершены или близки к этому, констатирует Альфа-банк, тогда как новые инфраструктурные стройки, призванные разогнать экономику, пока существуют лишь в фантазиях.

Придумать десятки высокоэффективных проектов по заданию сверху и в столь короткий срок просто невозможно, соглашается директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. "Другими словами, денег много, а идей мало", - говорит он.

Главными бенефициарами повышения налогов и экономии на пенсиях останутся силовые структуры и предприятия ОПК, следует из проекта бюждета на 2019-21 гг, который утвердило и внесло в Госдуму правительство.

За три года расходы с грифом "секретно" увеличатся на 36% - с 3,04 до 4,17 трлн рублей в год, а общее финансирование статей "национальная оборона" и "национальная безопасность" вырастет на 29%, с 5,14 до 6,64 трлн рублей.


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