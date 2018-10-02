Юношеская сборная Беларуси разгромила сверстников из России 2.10.2018, 12:15

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Белорусские хоккеисты забросили семь шайб.

Во второй день юношеского турнира "Bauer Cup" в Пекине сборная Беларуси (U-17) крупно обыграла команду России. После ничейного первого периода во втором наша команда забросила три безответные шайбы, а впоследствии не только не упустила, но и развила добытое преимущество, сообщает "Прессбол".

BAUER CUP (Пекин, Китай)

2 октября

РОССИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:7 (1:1, 0:3, 1:3)

ШАЙБЫ: 0:1 — Кузнецов (2.43), 1:1 — (11.32). 1:2 — Долкарт (Парфенюк, 19.44). 1:3 — Кузьмин (Антонович, Демидович, 25.55). 1:4 — Пироговский (Пинчук, Кузнецов, 26.48). 1:5 — Кузьмин (Антонович, 30.33). 1:6 — Пинчук (Кузнецов, 35.35). 1:7 — К.Ярута (41.12 — мен.). 2:7 — (41.38 — бол.).

КАК ИГРАЛИ СОПЕРНИКИ

2.10. Латвия — Германия — 4:1, США — Финляндия — 5:2.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 1.США — 6 очков, 2.Беларусь — 6, 3.Латвия — 4, 4.Россия — 2, 5.Финляндия — 0, 6.Германия — 0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 3.10. Россия — США (3.30), БЕЛАРУСЬ — Латвия (6.00), Германия — Финляндия (8.30).