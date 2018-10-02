Самые неожиданные факты о еде 2.10.2018, 12:20

Шеф-повар рассказал о продуктах нечто невероятное.

Интересные факты о еде сайту «Вокруг света» рассказал шеф-повар Иван Шишкин.

1.Привыкнуть к хрену и горчице нельзя. Остро будет всегда. До слез. Жжение горчицы, васаби и хрена имеет иную природу, чем в случае с чили. Причина — изотиоцианаты, образующиеся при разрушении клеток. Помимо воздействия на тепловые рецепторы они имеют слезоточивый эффект.

2. Кишки не только съедобны, но и вкусны. Ежегодно в мире продается кишок на сумму почти три миллиарда долларов. Тотальное большинство — как оболочка для колбас и сосисок. Остальное — местные блюда, например кокореч. Это бараньи кишки на гриле, потрясающий турецкий деликатес.

3.Из магазинных яиц никогда не вылупятся цыплята. Куры откладывают их без участия петуха, это проявление их естественного цикла. Несушки всегда содержатся отдельно от петухов, если нет задачи племенного разведения. По вкусу эти яйца почти не отличаются от свежеоплодотворенных.

4.Дикобраз съедобен, как съедобны практически все грызуны. Правда, пока никому не пришло в голову выращивать их на мясо. А вот «котлетки из дикобраза», porcupine meatballs, очень хорошо известны в Америке. У нас их называют «ежики», говяжьи тефтели с рисом.

5.Птичье молоко существует. В отличие от коровьего, птичье — не многокомпонентная эмульсия, а творожистая субстанция, которая выделяется в зобе голубей, фламинго и пингвинов для кормления птенцов. А также «птичье молоко» — польские конфеты с суфле и знаменитый советский торт.

6.Яблоки можно и нужно готовить как овощи. Например, можно пожарить тонкие дольки на сковороде со сливочным маслом, кубиками сельдерея, стружкой моркови и зерновой горчицей. В конце не забыть посыпать розовым и черным перцем, мелконарезанной петрушкой и зеленым луком.

7.Самый быстрый хлеб печется 1 минуту, а самый долгий — сутки. Тонкое тесто для мацы или лаваша выпекается за минуту-две на раскаленной сковороде или в горячей печи. А пумперникель — хлеб, состоящий наполовину из зерен и крупки, печется в остывающей печи, и не менее 24 часов.

8.Манную кашу и какао можно легко приготовить без комков. Они образуются, когда порция крахмалистого порошка попадает в горячую жидкость. Поверхность обваривается, образуется клейстер, который препятствует смачиванию комка. Решение: просто насыпайте их в негорячую жидкость.

9.«Баба» в названии «Ромовая баба», baba au rhum, означает то же, что и в русском. Рецепт и название имеют украинско-польские корни. В начале XVIII века этот сдобный дрожжевой кекс, иногда с цукатами и изюмом, привез в Европу бывший польский король Станислав Лещинский.

10.Вам курицу или рыбу? Сакраментальный вопрос в самолете при раздаче еды на борту. А ведь существует ресторанное блюдо airline chicken, «самолетная курица» — жареная грудка с малым филе и плечевой косточкой. Так же разделывают курицу для знаменитой котлеты по-киевски.