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Потрачено все

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 2.10.2018, 12:28
Фото: EPA

Путинская РФ теряет последнюю центральную скрепу, константу своего существования.

Веры во «всесильные российские спецслужбы» больше нет и быть не может: истории с химическими атаками на Лондон еще долго будут стоять комом в горле, а все что последовало после и вовсе рискует попасть в учебник «как не стоит себя вести в случае провала спецзадания».

Не уважаемые путриоты больше всего бояться «оккупации США с последующей западной интервенцией», но ни один «захватчик» не справился бы с задачей развала РФ лучше, чем «Отец Российской нации» Владимир Путин.

Потрачено все, от слова совсем- даже, являющиеся фишкой чекистов, спецслужбы и те деградировали. Гордиться больше нечем, ровняться больше не на кого.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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