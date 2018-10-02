закрыть
2 октября 2018, вторник, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Введение биометрических паспортов cнова перенесли

  • 2.10.2018, 12:36

Первые документы нового образца начнут выдавать 1 января 2020 года.

Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год из-за интеграции информационных систем. Об этом информирует газета sb.by со ссылкой на заместителя начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича.

Предполагается, что первые документы нового образца — ID-карты и биометрические паспорта — можно будет получить 1 января 2020 года, а не 2019-го, как планировалось ранее. По словам Павла Хрищеновича, со стороны МВД все готово к началу выпуска документов. «К концу года к нам поступит закупленное оборудование, и теоретически мы могли бы запустить процесс производства ID-карт и биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла, так как, по сути, это будет лишь голый пластик», — отметил правоохранитель.

Чтобы ввести в обращение ID-карты, необходимо соединить между собой все информационные системы, к которым будет иметь доступ гражданин. Сегодня все эти базы данных работают на разных платформах.

ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет — эта роль перейдет к идентификационной карте, уточняет БелТА.

Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси.

Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства.

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет.

Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте же она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено.

Стоимость ID-карты составит 1 базовую величину (сейчас 1 БВ — Br24,5). Паспорт будет стоить 3 базовые.

Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев.

Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич