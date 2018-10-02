Введение биометрических паспортов cнова перенесли 2.10.2018, 12:36

Первые документы нового образца начнут выдавать 1 января 2020 года.

Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год из-за интеграции информационных систем. Об этом информирует газета sb.by со ссылкой на заместителя начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича.

Предполагается, что первые документы нового образца — ID-карты и биометрические паспорта — можно будет получить 1 января 2020 года, а не 2019-го, как планировалось ранее. По словам Павла Хрищеновича, со стороны МВД все готово к началу выпуска документов. «К концу года к нам поступит закупленное оборудование, и теоретически мы могли бы запустить процесс производства ID-карт и биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла, так как, по сути, это будет лишь голый пластик», — отметил правоохранитель.

Чтобы ввести в обращение ID-карты, необходимо соединить между собой все информационные системы, к которым будет иметь доступ гражданин. Сегодня все эти базы данных работают на разных платформах.

ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет — эта роль перейдет к идентификационной карте, уточняет БелТА.

Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси.

Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства.

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет.

Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте же она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено.

Стоимость ID-карты составит 1 базовую величину (сейчас 1 БВ — Br24,5). Паспорт будет стоить 3 базовые.

Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев.

Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.