США первыми в мире запустили сеть 5G 2.10.2018, 12:41

Максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.

Оператор Verizon запустил первую в мире коммерческую сеть 5G, которая доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто.

Об этом пишет «Новое время» cо ссылкой на The Verge.

Отмечается, что ключевым изменением станет то, что роутеры будут раздавать WiFi не от сетевого кабеля, а от ближайшей сотовой базовой станции.

Скорость, которая обеспечивается новой сетью, сопоставима с проводным интернетом - 300 Мбит/секунду. При этом максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.

Новая мобильная сеть оператора базируется на собственном стандарте 5G TF. Использоваться он будет до тех пор, пока не будет утвержден общепринятый стандарт 5G NR.

Вслед за США 5G должны запустить в Южной Корее - там три компании готовятся представить новые модемы.