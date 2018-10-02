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Спровоцирует ли С-300 войну России и Израиля в Сирии?

  • 2.10.2018, 12:56
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Мнение военного эксперта о поставках российских ЗРК Асаду.

29 сентября глава МИД РФ Лавров заявил о том, что "сразу после инцидента" с самолетом Ил-20 Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. 1 октября израильский сайт Ynet опубликовал данные о том, что на протяжении 3 суток, с 28 по 30 сентября, российские самолеты Ан-124 совершали посадку на сирийской авиационной базе, из чего был сделан вывод, что поставки ЗРК в Сирию начались.

Так ли это? Сколько российских С-300 будет развернуто в Сирии? Каково их предназначение? Как далеко может зайти конфликт Израиля и России? Возможна ли большая война между этими государствами? На эти вопрос в блиц-интервью UAportal ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.

- Прежде всего, что вы думаете о данных, опубликованных Ynet?

- Во-первых, то, что сообщается на сайте Ynet, можно проверить самостоятельно по сайту Flightradar24. Там было несколько разных самолетов с разной регистрацией. В эти даты отмечены рейсы и из Латакии нескольких самолетов Ан-124.

Но сайт отмечает только сами рейсы. То, какой груз они везли – предположение журналистов. Даже если они действительно перевозили С-300, из самого факта этого рейса такого заключения сделать нельзя.

- Так или иначе, этим рейсом или другим, но С-300 будут доставлены в Сирию. Сколько их планируется поставить? На что они способны и как могут изменить ход событий на этой территории?

- Официально количество дивизионов, которые будут развернуты, пока не сообщалось. Были неподтвержденные сообщения о том, что, возможно, будет развернуто до 2 полковых комплектов. Но в любом случае, официально это пока еще не освещалось, поэтому нет особого смысла комментировать.

Когда они будут доставлены и развернуты, это будет понятно.

Что касается комплексов С-300 как таковых, всё будет зависеть от времени развертывания, от того, какой именно персонал, как минимум, на первом этапе, будет их обслуживать – российский или сирийский. В 2013 году уже планировалась поставка комплексов С-300, и тогда проводилось обучение сирийского персонала. Но за столько лет они не могли поддерживать свою квалификацию. Поэтому в любом случае должна быть переподготовка.

Но это, опять же, можно будет увидеть после разворачивания комплексов на местности. Даже если официально не будет сообщаться, какой именно персонал будет работать на С-300, до Израиля это будет доведено по соответствующим российским каналам. Потому что, как мы понимаем, удара по зенитным комплексам с российским персоналом не хочет ни израильская сторона, ни российская.

- Каково главное назначение С-300 в Сирии?

- Прежде всего, нужно смотреть на заявление Шойгу о поставках С-300. В нем три пункта.

Первый пункт – оснащение сирийской ПВО автоматизированными системами управления с целью централизации всей ПВО Сирии и обеспечения идентификации российских самолетов со стороны сирийской ПВО. Потому что без выполнения этого пункта С-300 будут представлять опасность, в первую очередь, для российской авиации.

Второй пункт – заявленное радиоэлектронное подавление со стороны России всех средств навигации, бортовых РЛС, средств связи боевой авиации, наносящей удары по территории Сирии со стороны Средиземного моря.

Третий пункт – это, собственно, поставки С-300.

Если все эти 3 меры действительно будут осуществлены в полном объеме, это должно, во-первых, усилить сирийскую ПВО как таковую, во-вторых, усилить интеграцию с российскими силами и средствами российской группировки. Если С-300 будут развернуты и поставлены на боевое дежурство в достаточных количествах в нужных районах, то понятно, что само по себе это затрудняет израильские налеты.

Но там работа делится на 2 аспекта: чисто военно-технический и политический.

В военно-техническом плане Израиль готовится к работе против С-300 уже около 20 лет, начиная еще с 1990-х годов, со старых модификаций. Ведется разработка, внедрение и закупка соответствующих средств радиоэлектронной борьбы, соответствующих видов вооружения, разработка тактических схем с применением всех имеющихся сил и средств.

Следует помнить, что С-300 – это только часть комплекса мероприятий, это только часть комплекса противостояния с обеих сторон.

А в политическом плане многое будет зависеть от нахождения, как минимум, технического персонала и дальше – от конкретной работы этого комплекса в случае налетов израильской авиации.

Можно предположить ситуацию, что при каких-то конкретных налетах в конкретных районах, если будет достигнуто негласное соглашение эти комплексы не будут задействованы. Всё будет зависеть от конкретных раскладов на местности.

- По вашим оценкам, может ли это противостояние вылиться в по-настоящему большую горячую войну?

- Вы имеете в виду противостояние между Израилем и Россией?

- Да.

- Пока указаний на это нет. В данном случае конфронтация не является целью самой по себе. Налеты Израиля представляют проблему для России по той простой причине, что никакой пользы от них России нет, а проблема есть. В том числе крушение самолета Ил-20. Это еще и имиджевая проблема. Раз есть налеты, то Россия выглядит как неспособная защитить небо Сирии.

Поэтому в любом случае, какими бы ни были конкретные обстоятельства крушения Ил-20, Россия закономерно использует этот уже произошедший инцидент для усиления своих военно-политических позиций. Для возможного усложнения израильских налетов в Сирии вплоть до теоретически их полного прекращения.

В любом случае, сама по себе конфронтация с Израилем целью не является. Если бы Израиль по какой-то причине полностью прекратил налеты на Сирию, то Россию это бы устроило. Но так как вопрос иранского присутствия и нанесения ударов по Сирии для Израиля является принципиальным, пока сложно сказать, что налеты будут полностью прекращены.

Работа по обсуждению этих вопросов с Россией продолжается, ни одна сторона не отказывается от своих целей. Но Израиль не хочет столкновения с Россией по понятным причинам – потому что никакой пользы это не принесет, и поставленной цели они при этом не достигнут.

Что касается России, то сама по себе конфронтация с Израилем в военном плане достижения поставленной цели тоже не принесет. Единственное, что российской стороне нужно от Израиля, чтобы они не мешали им достигать своих целей в Сирии. Большего они не требуют.

- 1 октября Иран нанес ракетный удар по Сирии. Версия государственного иранского агентства Fars заключается в том, что Иран нанес удар по организаторам теракта в Ахвазе.

- В Израиле это рассматривается как демонстративный шаг Ирана как в сторону Израиля и США, так и в сторону суннитских государств. Что-то похожее мы видели в июне 2017 года, когда в ответ на теракт в Тегеране Иран нанес ракетный удар по целям на территории Сирии.

Ответственность за теракт взяли на себя 2 группировки – местная группировка "Аль-Ахвазия" и ИГИЛ. Но так как против местной группировки они они работают другими методами - там ведется полицейская и контрразведывательная работа, то по ИГИЛ они решили нанести удар на несколько сот километров, чтобы показать всему миру свои возможности.


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