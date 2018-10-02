Лидер горняков: Я вправе говорить о постоянном давлении на членов профсоюза 2 2.10.2018, 12:59

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Сергей Черкасов

Независимый профсоюз горняков готовит акцию протеста.

Председатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов в интервью сайту npg.by прокомментировал внесение изменений в Закон о пенсионном обеспечении.

— Статья 66 этого Закона не предполагает перерасчет пенсии тем работникам, которые получили пенсию по возрасту по условиям труда. Это касается шахтеров, обогатителей — собственно всех, кто занят во вредных условиях труда. Мы обращались с предложениями об изменении ст. 66 во все возможные госорганы: к Лукашенко, в «парламент», правительство, у нас собран пакет документов, но, с того времени этот вопрос не решился, — подчеркнул профсоюзный лидер.

Сергей Черкасов напомнил, что за это время был принят и действует Закон о профессиональном пенсионном страховании.

— Количество работников, которые уходят на пенсию по Закону о пенсионном обеспечении, будет неуклонно уменьшаться. Все это, а также то, что с 2017 года данное ограничение снято в отношении бывших военнослужащих, обязывает нас к активным действиям. В настоящее время мы собираем подписи под обращением и подали заявку на проведение пикета 12 октября 2018-го, — поделился планами лидер НПГ.

Сергей Черкасов напомнил также о непрекращающемся давлении на членов независимого профсоюза:

— Сейчас я вправе говорить о постоянном давлении на членов НПГ. Избран такой мерзкий способ: когда у людей возникают потребности, которые зависят от воли нанимателя. Допустим, человек решил перевестись с одного подразделения в другое. Решение принимается, но при условии, если ты выйдешь из НПГ.

Если работник имеет образование или желание повысить свою карьеру, ему предлагают исполнять обязанности, тоже требование: «извини, ты состоишь не в том профсоюзе! Выходи из независимого профсоюза, будешь исполнять обязанности».

По словам Черкасова, НПГ провел мониторинг и получил подтверждающие факты давления на людей:

— Мы продолжаем эту работу и когда подведем итоги, встретимся с генеральным директором, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Попробовал решить эту проблему в рабочем порядке, но не получилось.

Лидер профсоюза рассказал, чем закончилась его беседа с руководством «Беларуськалия»:

— На встрече с гендиректором я довел ему информацию, но он сослался на нашу численность, сказав – «посмотрите на вашу численность.

Если бы было давление вас бы давно уже не было на предприятии». Такой вот аргумент. Мы готовим документы и вопрос остается открытым: мы считаем, что нанимателем нарушается коллективный договор.