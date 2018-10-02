Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2.10.2018, 13:06

1,226

Награду вручат за лазеры.

Нобелевскую премию по физике за 2018 год получат Артур Ашкин, Жерар Моуру и Донна Стрикленд «за новаторские изобретения в области лазерной физики», сообщается на сайте премии.

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме (Швеция). Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2018 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по физике.

Накануне, 1 октября, нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии за 2018 год названы американец Джеймс Пи Эллисон и японец Тасуку Хондзе за «открытие противораковой терапии ингибированием отрицательной иммунной регуляции».

В среду, 3 октября, ожидается оглашение лауреатов премии по химии.

В 2017 году Нобелевскую награду по физике получили американцы Барри Бэриш, Райнер Вайсс и Кип Торн за «решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн».