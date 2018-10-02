Правозащитник: БелГУТ не имел права отправлять студентов на уборку морковки 4 2.10.2018, 13:15

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Леонид Судаленко направил заявление прокурору.

1 октября по факту уборки студентами БелГУТа морковки в ОАО «Комбинат «Восток» правозащитник Леонид Судаленко направил заявление прокурору Гомеля Юрию Булынко, в котором ставит вопрос о незаконности прерывания учебного процесса и отправки студентов в учебное время на сельхозработы, пишет гомельская «Весна».

Правозащитник обращает внимание прокурора на положения Конвенций Международной организации труда, по которым принудительный труд запрещен в любой его форме. Официально принудительный труд запрещен и статьей 41 Конституции Беларуси.

- Трудовой кодекс нашей страны принудительным трудом называет любую работу под угрозой применения какого-либо наказания. Понятное дело, что в силу своей прямой зависимости от деканата студенты будут в этой ситуации молчать. По этой причине мы и просим прокуратуру провести проверку, в ходе которой в первую очередь, дать правовую оценку факту привлечения обучающихся к сельхозработам в учебное время, - заявил Судаленко.

Кроме того, в обращении ставятся вопросы относительно возраста каждого из привлеченных студентов, законность заключения с ними договоров на оказание услуг по уборке сельскохозяйственной продукции, проведение соответствующего инструктажа по безопасности выполнения указанных работ.

Леонид Судаленко вспоминает молодечненскую трагедию 2015 года, когда на уборке картошки погибла школьница.

- После той трагедии не только школьников, но и студентов и учащуюся молодежь оставили в покое и больше не отправляли на уборку урожая. Как видим, слишком короткой оказалась память у чиновников от образования, - добавил правозащитник.

Напомним, на прошлой неделе студенты третьего курса электротехнического факультета БелГУТа в учебное время были привлечены в ОАО «Комбинат «Восток» к уборке моркови, что подтверждается как замдиректора по идеологической работе сельхозпредприятия Натальей Самофаловой, так и деканом учебного заведения Федором Сатыревым.