В Украине заметили, что с Лукашенко встречались несколько Путиных 18 2.10.2018, 13:30

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Политолог обратил внимание на несоответствия в росте.

В Украине заметили, что с Лукашенко встречались несколько Владимиров Путиных. Украинский политолог и политтехнолог Алексей Голобуцкий обращает внимание на несоответствие в росте глав Беларуси и России, сообщает Еврорадио.

"Увидел свежее фото Путина с Лукашенко, где Путин вдруг почти дорос до Батьки, — сразу и не поверил даже, решил, что фотошоп, — пишет Алексей Голобуцкий на Telegram-канале. — Проверил — действительно, реальное фото со встречи 21 сентября в Сочи, висит на официальном сайте Кремля. Как фотографу удалось добиться такого эффекта — останется тайной застенков ФСБ ".

Как известно, рост Путина составляет 162 см, рост Лукашенко — 185 см. В интернете есть немало исследований, посвященных разному виду Путина в разное время его пребывания у власти.