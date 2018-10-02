Сеул: У Северной Кореи может быть до 60 ядерных бомб 2.10.2018, 13:35

Фота: Reuters/KCNA

Это первое публичное заявление Южной Кореи об оружейном арсенале Пхеньяна.

Высокопоставленный представитель Южной Кореи заявил законодателям, что Северная Корея, по некоторым оценкам, имеет до 60 единиц ядерного оружия, сообщает «Голос Америки».

Это первое публичное заявление Сеула по поводу масштабов окутанного тайной оружейного арсенала Пхеньяна.

Министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мён Гюн заявил депутатам парламента, что ядерный арсенал Северной Кореи может включать от 20 до 60 бомб.

Он сказал об этом, отвечая на вопрос законодателя и отметив, что информация поступила от разведывательных органов.

Национальная разведывательная служба, главное разведывательное ведомство Южной Кореи, пока не прокомментировала это заявление.

Министерство по делам объединения сообщило, что комментарий Чо Мён Гюна не означает, что Южная Корея готова принять КНДР в качестве ядерного государства, дав понять, что дипломатические усилия по ликвидации ядерной программы Северной Кореи продолжатся.