Столтенберг: Македония не вступит в НАТО без соглашения с Грецией 2.10.2018, 13:47

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Решение об изменении страны будет принимать македонский парламент.

НАТО готово подписать с Македонией протокол о присоединении, как только страна завершит процедуру изменения названия, сообщает "Европейская правда".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран Альянса.

"Я говорил с премьером-министром Зораном Заевым и мы остаемся в тесном контакте. Я приветствую голоса "да" на референдуме. Теперь следующие шаги зависят от Скопье", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что македонский парламент должен завершить все необходимые процедуры для формализации договора с Грецией.

"Как только их примут, мы подпишем протокол о присоединении. Это - историческая возможность. НАТО готово приветствовать нашего 30-го члена, но только при условии реализации этого соглашения. Другого пути нет. Я призываю всех конструктивно сотрудничать, чтобы воспользоваться этой возможностью", - сказал генсек НАТО.

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.