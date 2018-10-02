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Авария на проспекте Независимости в Минске: троих человек забрала скорая

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  • 2.10.2018, 13:51
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Несколько полос движения заблокировано.

Читатели сообщили onliner.by о серьезной аварии, которая произошла сегодня на проспекте Независимости в районе станции метро «Борисовский тракт». По предварительной информации, столкнулись несколько авто, среди них Mazda и Volkswagen. На место происшествия приехали три бригады скорой помощи.

Очевидец

— Замес на проспекте, Уручье, направление — в город, прямо на путепроводе. Судя по всему, четыре участника. На месте три машины скорой помощи, но вроде бы обошлось без серьезных последствий. Перекрыты четыре полосы, — рассказал читатель с ником pennywise.tat2.

В этом месте расположен выезд с внутреннего кольца МКАД на проспект Независимости, а также съезд в обратном направлении.

Движение по проспекту Независимости со стороны улицы Шафарнянской в направлении улицы Калиновского затруднено, образовался затор.

В ГАИ Минска сообщили, что ДТП случилось примерно в 10:35, столкнулись три автомобиля: Mazda 6, Kia Rio и Volkswagen Caddy. За рулем каждого авто был мужчина, всех троих увезли в больницу для оказания медицинской помощи. Пассажиров в авто не было.

— На месте работают инспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока рано говорить о чьей-то виновности, проводится проверка, — рассказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время движение по нескольким полосам проспекта заблокировано. На месте находятся сотрудники ГАИ, которые регулируют транспортные потоки. Движение по проспекту со стороны Уручья в направлении центра города организовано по одной полосе, в обратную сторону — по двум. Водителей, которые движутся в направлении улицы Калиновского, просят по возможности сворачивать на МКАД.

— Постепенно движение на данном участке нормализуется, — добавили в ГАИ.

По информации «Минсктранса», в 10:37 на проспекте Независимости в направлении станции метро «Борисовский тракт» из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №37, 41, 61. Движение троллейбусов организовано по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского.

По информации на 13:15, движение по этому участку проспекта Независимости все еще сильно затруднено. Ко всему прочему, в 12:29 из-за повреждения контактной сети на улице Гинтовта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №2, 37, 41, 42, 61 в направлении улицы Всехсвятской. Об этом сообщили в «Минсктрансе». Для маршрутов №41, 42, 61 движение организовано до диспетчерской станции «Калиновского», для маршрута № 37 — до ДС «Славинского».


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