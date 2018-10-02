В Крыму показали роскошную виллу российского пропагандиста Киселева 18 2.10.2018, 13:59

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После этого изъяли весь тираж местной газеты.

Российский телеведущий Дмитрий Киселев построил в Крыму виллу за 3 миллиона долларов. Стоимость резиденции озвучил архитектор Владимир Мазурин в газетной статье крымского издания «Город 24». Сразу после ее выхода весь тираж газеты был изъят из продажи, пишет tut.by.

Такую бурную реакцию вызвал материал «Чародеи оползневого склона» о вилле в Коктебеле, которая из-за особенности конструкции и нарушений при строительстве может скатиться в обрыв, — сообщает издание «Новая газета». В материале рассказываются подробности строительства резиденции. Под описание в статье подходит только вилла Cock t"est belle.

Архитектор Мазурин рассказывал, что в 2015—2016 годах руководил реконструкцией виллы в Коктебеле с видом на море и мыс Хамелеон и стоимостью 200 миллионов рублей (чуть более 3 миллионов долларов, — прим. TUT.BY). Мазурин писал, что в 2005 году при ее строительстве был допущен ряд нарушений, из-за которых она, в случае оползня, может обрушиться на дома, стоящие внизу. Речь, без сомнений, шла именно о даче Дмитрия Киселева: это единственный дом в Коктебеле, стоящий на крутом обрыве.

В 2006 году гендиректор МИА «Россия сегодня» Киселев рассказывал украинскому изданию «Факты», что заложил дом в Москве и взял большой кредит для строительства недвижимости в Коктебеле:

«Я взял землю в аренду — четыре сотки в очень красивом месте. Никто не хотел их брать, потому что они находились в зоне активного оползня. Через некоторое время из-за этого мне запретили там строить. А три года спустя в Киеве я случайно встретил главу местного противооползневого комитета. Он спросил: „Что же вы не строитесь?“ — „Так вы же мне запретили. Я законопослушный“. А он: „Значит, нужно обеспечить инженерную защиту участка“.

В интервью 12 лет назад Киселев заявил, что это было очень дорого для него: „Пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет — как раз до выхода на пенсию. Но я таки провел все противооползневые мероприятия и построил небольшой дом — на 130 квадратных метров. Уже въехал в него, правда, он еще недоделан. Остались элементы декорации“.

С того времени скромный дом превратился в виллу. Она даже попала на страницы известного глянцевого журнала Salon Interior в 2017 году. Вот как описывают виллу архитекторы и дизайнеры:

„Реализация проекта осуществлялась в два этапа. На первом спроектировали и построили двухэтажный основной объем общей площадью 200 квадратных метров с выдающимся вперед блоком, напоминающим капитанский мостик. Это ядро сооружения, здесь находится главная гостиная с кухней, хозяйская спальня и несколько комнат для гостей. Строительство завершилось в 2009 году, но вскоре в семье появилось еще несколько детей, и в 2016 году хозяева приняли решение расширить постройку, добавив к ней еще один, нижний уровень общей площадью около 100 квадратных метров. В двух симметричных объемах обустроили помещения для трех детей. Каждый блок имеет собственную гостиную, совмещенную с кухней, спальню и ванную комнату“.

Помимо этого, на нижнем уровне спроектировали небольшое складское помещение. Вход в хозяйственный блок отмечен ярко-красной корабельной дверью, заказанной специально для проекта на судостроительной верфи. Ассоциации с кораблем поддерживают и круглые окна-иллюминаторы. Завершающим элементом стала просторная терраса, выстроенная на сваях на укрепленном склоне».

Вилла телеведущего не раз попадала в телекамеры. Как сообщает «Новая газета», о ней Киселев сам рассказывал журналистам крымской телепередачи «Поместье»: «есть бассейн с морской водой, пять санузлов и подъемная платформа на третий этаж». По словам Киселева, это был «хулиганский проект», поскольку «с одной стороны это бюджетный дом из дешевых материалов, а с другой стороны — он получился намного дороже, чем мы ожидали».

«Люди со временем поймут, что они оставляют после себя след. Они как бы откладывают личинку свою, они умрут, а дом останется. Вот эта личинка, она у каждого будет разная, что из нее вырастет? Мне захотелось такую личинку отложить», — добавил Киселев.

С фактами, изложенными в материале «Газета 24» телеведущий не согласен. «Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — сказал Киселев в интервью радиостанции «Говорит Москва».