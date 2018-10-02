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Видеофакт: Лисица приходит к бобруйскому ресторану на завтрак и ужин

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  • 2.10.2018, 14:10
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Животное спокойно позирует для фото.

В Бобруйске лисица приходит к ресторану трижды в день за едой, пишет tut.by. Дикое животное не нападает, но и не очень боится людей.

По словам местных жителей, лисица никогда не отказывается от курятины или свинины, а вот хлеб игнорирует. И спокойно позирует для фото.

Возможно, это та самая лисица, которая «собирала дань» с бобруйчан на пикнике в сентябре. По крайней мере, район тот же — Киселевичи.

Специалисты предостерегают людей от контакта с дикими животными — особенно лисами, которые могут быть переносчиками бешенства.

— Следует помнить, что здоровое дикое животное всегда избегает встречи с человеком, проявление хищником несвойственного дружелюбия либо выраженной агрессии должно насторожить людей, — резюмируют специалисты.

За 8 месяцев текущего года в Могилевской области зарегистрирован 41 случай бешенства среди животных. Из них 34 — среди диких животных: в 27 случаях бешенством болели лисы, 5 — енотовидные собаки и 2 случая — волки. Из домашних животных бешенством были заражены 2 собаки, кошка и 4 коровы.

Больше всего случаев бешенства среди животных зарегистрировано в Климовичском (12 случаев), Могилевском (6), Костюковичском и Дрибинском (по 5), Шкловском (4), Быховском и Круглянском (по 3 случая) районах.


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