Рамунас Богданас: Режим Лукашенко давно исчерпал лимит доверия 1 2.10.2018, 14:13

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Рамунас Богданас

Фото: delfi

В интересах европейской безопасности Литва должна помогать гражданскому обществу в Беларуси.

Руководство России внимательно следит за настроениями в западных странах, чтобы использовать их в своих интересах. А именно – расколоть внутренние силы и основные институты Запада. Ревизионизм и новый социальный контракт между Кремлем и российскими гражданами предвещают общую политику «сочной отбивной». И это касается не только своих граждан, но и соседей. И в этом плане над Беларусью висит реальная угроза поглощения, заявил в интервью Сharter97.org литовский журналист и политический обозреватель Рамунас Богданас.

- Когда начались недавние масштабные российские учения «Восток 2018», материал в «Известиях» назывался «Восток с оглядкой на Запад». В прошлом году проходили учения «Запад 2017» России и Беларуси. На что все же оглядывается Россия?

- Лучше «Известий» я бы название не придумал. Здесь все очень хорошо сказано. Ведь, что главное в войне? Логистика, чтобы ты мог перебросить людей и технику на большие расстояния за короткое время.

- Чем занимается сейчас и НАТО.

- Конечно, этим занимается и НАТО. Из Германии в страны Балтии в прошлом году тоже по земле прибыла техника. Неважно, что написано на бумаге, по какой железной дороге, по какому пути ехать, какие дороги закрывать, где остановиться и т.д. Нужно понять это на практике. А то, что были учения «Восток» ничего не значит. На карте можно всю эту переброску сил повернуть в другую сторону и будет уже «оглядка на Запад», а не на Восток.

- Литовский политолог Марюс Лауринавичюс в социальных сетях в этой связи писал, что Россия явно готовится к войне.

- Я бы не стал столь смело утверждать, что Россия действительно готовится к войне. В этом смысле нужно учитывать ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране, а также то, что социальный контракт власти с россиянами давно уже закончился и, мне кажется, он превращается в другой контракт.

Что означает выступление главы Нацгвардии РФ Виктора Золотова? Скорее всего, он и озвучил этот новый контракт, который означает: будешь сидеть тихо, бить не будем, а заговоришь – будешь бит. Он очень ясно сказал – «сделаю сочную отбивную». И всем дали условия нового социального контракта: хочешь жить спокойно - ни во что не вмешивайся.

А российское общество к этому готово? Я бы усомнился, сейчас все-таки не времена Сталина, когда ты можешь закрыть границу, ставить «глушилки», отчего люди мало что будут слышать о происходящим за пределами их страны. Для контроля за всем этим существовал огромный аппарат КГБ СССР, который постоянно за всем следил. Такой аппарат требует много средств, содержать его трудно, а экономика в России переживает не лучшие времена. Обворовывание России происходило и продолжается.

Иначе говоря, денег не хватает, не зря проводят и пенсионную реформу. Конечно, России она возможно и нужна, но необходимо думать и о других сферах, например, о здравоохранении. Продолжительность жизни в России очень короткая. С точки зрения Запада такой пенсионный возраст, как предложили в России, вроде бы и выглядит нормальным, но когда средняя продолжительность жизни почти такая же, как пенсионный возраст, на ситуацию смотришь совсем по-другому.

- «Сочная отбивная», по вашим словам, обещана россиянам. Может, похожая формула расчитана не только на внутреннюю политику? Что тогда можно говорить о ситуации, в которой находится сейчас Литва?

- Если бы мы не входили в НАТО, то я бы не увидился наличию здесь разных образований, организаций с требованиями федерации и т.д. Но Путин получил от НАТО очень четкий ответ: 5-я статья действительно в силе. И я думаю, в Кремле на самом деле поверили в это. Были попытки шантажировать вопросом, а готовы ли вы, солдаты НАТО, умереть за условную Нарву, но ответ был таким: а готовы ли вы умереть за Нарву? Этот режим не идейный, поэтому все из-за денег. Таким людям самое главное выжить, они бьются не за идею.

- В Европе обсуждают возможность создания собственных сил...

- Лично я смотрю на это скептически. Мне приходилось разговаривать в брюссельском штабе НАТО с военными и дипломатами, они говорили, что если бы такая модель была хорошей, ее давно бы внедрили.

Содержание альянса НАТО отработано после войны. И это работает, НАТО смог предупредить войну и холодная война не перешла в горячую. Создание сил Европы сталкивается с очень странными нюансами управления: какие подразделения будут подчинены европейской армии, а какие армии НАТО? Или они будут подчинены и тем, и другим?

Но если речь заходит об этом, я все же вижу одну положительную вещь. Европа, наконец, начинает обращать внимание на свою оборону. Дональд Трамп на самом деле говорит правду, пока США тратила свои миллиарды на вооружение, оборудовала ракеты, базы и была щитом Европы, европейцы эти деньги тратили на другие сферы – социальную сферу, образование, медицину, т.е. то, что людям нужно. Но в данном случае это делается за чей-о счет.

- Что может быть совсем на руку, но не Трампу.

- Поэтому основное стремление России – раскалывать основные институты Западной цивилизации. И такие разговоры очень выгодны, поскольку если ты действительно будешь верить в возможность раскола чего-либо, то станешь следить за любым его признаком.

Недавний пример – несмотря на критику Виктора Орбана в Европарламенте, на то, что в Италии министр внутренних дел разрушает солидарность по беженцам и пытается их высылать, страны ЕС единогласно продлили до марта санкции в отношении России. Поэтому такие разговоры остаются разговорами.

- Разговоры ведутся, в свою очередь, со стороны ЕС и с Беларусью, а Лукашенко изображает свою «готовность».

- С Лукашенко – это старая история, он хочет быть и там, и здесь. Но «ни сварен, ни прожарен» как говорят в Литве. А поскольку Беларусь представляет собой блюдо под таким названием, много раз ты обмануть не сможешь. Есть определенный лимит доверия, и режим Лукашенко этот кредит уже исчерпал. Поэтому ни его обращения к Западу, ни курение время от времени фимиама России, перемешанное с личными обидами, результатов не дают.

- Россия и Беларусь, по вашему мнению – это ближайшие союзники?

- Сегодня союзники, а завтра территорию Беларуси могут и присоединить. Здесь можно вернуться к уже сказанному. Социальный контракт в России рассыпался, экономическая ситуация у людей массово ухудшается, история с пенсионной реформой людей испугала – на последних выборах на Дальнем Востоке губернатор Владимира Путина не прошел.

Появляется множество сигналов того, что «крымская дудка» не действует и снова нужно что-то новое. Самый близкий кусок, который довольно просто забрать – это Беларусь. Россия прислала в Беларусь, как говорят, посла с неоднозначной репутацией. Я не знаю, назначают ли таких послов, если это соседи, союзники, «братские» народы? Нет, прислан человек для оказания давления.

- Литва напрямую границит с Беларусью и декларирует два направления своей политики. Это себя оправдывает?

- Беларусь – это наши соседи и исторически мы бесконечно связаны друг с другом. И нашей вроде как и обязанностью было бы помочь Беларуси стать демократическим европейским государством.

Но в Беларуси сильно влияние из России и у России есть сильные рычаги воздействия. В отличие от Украины, Беларусь исторически не смогла сформироваться как политическая нация. Рано или поздно это должно произойти, поскольку государство не может существовать без политической нации. А нация, в свою очередь, развивает либо демократию, либо разжигает острые конфликты. Давайте посмотрим на Украину.

Посмотрите, как агрессия за несколько лет создала в Украине нацию. Если бы до этого не дошло, все продолжалось бы намного дольше.

- Литовский бизнес инвестирует в Беларуси, несмотря на печальные примеры исхода таких начинаний. Недавно торговая сеть Norfa рассказала о проблемах в Беларуси, причем ее представитель отметил, что в соседних странах не совпадает менталитет. Как в такой ситуации сотрудничать Литве и Беларуси?

- Я бы носа туда не совал, если бы был бизнесменом. Я понимаю, что у них сейчас так, как было когда-то у нас – не работают законы, все можно купить и для бизнеса это трагедия. Ничего нельзя прогнозировать. Если есть закон, он тебя охраняет. Если тебя охраняет лишь взятка, всегда есть опасность того, что в следующий раз взятку дадут больше твоей.

- Департамент государственной безопасности Литвы утверждает, что в Литве работают, и белорусские спецслужбы. В том числе и совместно с российскими. В Беларуси проходят военные учения и границу с Беларусью Литва, наверное, может считать в данный момент практически границей с Россией. Можно ли придерживаться в таком случае не одного, а двух направлений во внешней политике?

- Говорить нужно осторожно. А бизнес пусть идет, взвесит риски и пусть идет. Но для Литвы было бы выгоднее, если Беларусь была бы более прозрачным государством. Риск бы уменьшился. В нынешней ситуации этого невозможно. В нынешней ситуации – это игра. И мы можем только помочь и поддержать гражданское общество, которое пока в Беларуси не столь велико. Наверное, для того, чтобы оно стали больше, должно что-то произойти. Либо эволюционировать, либо идти революционным путем. Я был бы за эволюционный, поскольку это путь без большого горя и потерь. Но вероятны и другие варианты.

- Эксперты в СМИ и социальных сетях часто называют Беларусь угрозой для Литвы.

- Конечно, это угроза, я даже не сомневаюсь, поскольку ясно демонстрируется ярко выраженная ревизионистская политика. Будто мы хотим того, что уже когда-то было. А это очень пагубное мышление, поскольку Европа выучила урок, к чему это приводит. Ко Второй мировой войне. После войны была выстроена новая архитектура, чтобы не было таких вещей, как пакт Молотова-Риббентропа и тому подобного.

Если же вести речь о сегодняшнем дне, то чего хочет Россия? Чтобы миром управляли несколько самых мощных игроков, а других бы распределили соответственно и решения бы принимали за них. Россия добилась некоторого прорыва, но с Западом этого точно не получится. Эрдоган обсуждал в Сочи будущее Сирии – это мечта Путина. Это мечта ревизионистского режима – мы за них решим, разберемся с их жизнью, потому что они ничто. Но никто из западных лидеров под этим не подписался. А Эрдоган делает это на самом деле потому, что загнан в угол.

- В Литве, Украине, Польше часто говорят о Балтийско-черноморском пространстве. Происходит ли его оживление?

- Я бы сказал, что Украина, Польша и Литва после паузы в 300 лет вновь сблизились, с XVII века, когда Украина отдалилась, затем отошла к России, после чего было много чего еще, в том числе болезненные раздоры в начале XX века между Польшей и Украиной. Но все прекращено, граница очерчена. После краха СССР в Украине наступила стагнация, а сейчас, с началом политического движения, она приняла очень ясное направление.

- НАТО – этот тот ремень, который удерживает государства от конфликтов?

- Это факт. Даже когда ослабели дипломатические связи Литвы и Польши, военное сотрудничество двух стран было на высочайшем уровне. И Польша понимает, как это важно для нас. И мы понимаем, как это нужно им. В случае чего, поляки первыми придут нам на помощь.

- И Беларусь в этом поясе является помехой?

- И в этом смысле остается лишь сожалеть. Времени еще прошло мало и исторически все необходимые процессы должны произойти. Беларусь не может быть «изъята» у Европы. В конце концов, раскроется и Россия. Но Беларусь меньше, и ей будет намного легче.