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Синоптики: Завтра ожидается до +14°С

  • 2.10.2018, 14:28
  • 1,218
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

3 октября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, сообщает Гидромет.

Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +3..+9°С, максимальная - днем +8..+14°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

4 октября наша страна останется в холодной, ветреной тыловой части циклона, смещающегося с Псковской на Вологодскую область России. Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+7°С, максимальная днем +7..+13°С.

5 октября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем в северных районах страны скажется влияние теплого атмосферного фронта, который будет смещаться с Балтийского моря. Ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+5°С, в отдельных районах ожидаются заморозки до -1..-4°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от +8°С по северо-востоку до +16°С по западу страны.


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