Рогозин: Россия не может конкурировать с Илоном Маском 9 2.10.2018, 14:46

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Илон Маск

Глава «Роскосмоса» испугался «демпинга».

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил главу американской компании SpaceX Илона Маска в демпинге на рынке запусков ракет в космос с целью выдавить с этого рынка Россию. "Если вы посмотрите, по какой цене он продает "Фальконы" Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. Для того чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до 60 млн долларов", - сказал Рогозин в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" вечером в понедельник, 1 октября, сообщает dw.com.

При этом, по словам Рогозина, Маск получает от Пентагона около 150 млн долларов за каждый пуск. "Ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом", - отметил глава Роскосмоса. Он признал, что в таких условиях Россия не в состоянии конкурировать. Роскосмос не может требовать от Минобороны цену за пуск, которая будет в 3 - 5 раз дороже, отметил Рогозин, добавив, что такая игра будет несправедливой.

Тем не менее, глава Роскосмоса пообещал, что в ближайшем будущем Россия снова станет лидировать на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями. По его словам, в следующем году Россия проведет второй запуск тяжелой ракеты "Ангара", а с 2021 года начнет их серийное производство. "Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю", - заявил Рогозин.

В июне SpaceX заключила контракт с Центром космических и ракетных систем ВВС США на сумму в 130 млн долларов. Компания Маска должна осуществить запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый испытательный запуск Falcon Heavy состоялся в начале февраля. Тогда ракета вывела на орбиту красный электромобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит кукла в футуристическом скафандре.