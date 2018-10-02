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Защитник Куропат из Витебска заявил о бойкоте решения судов

  • 2.10.2018, 14:47
Николай Качурец
Фото: svaboda.org

На Николая Качурца завели исполнительное делопроизводство о взыскании штрафа за защиту Куропат.

Отдел принудительного исполнения Первомайского района Витебска 18 сентября начал исполнительное делопроизводство в отношении активиста из Витебска Николая Качурца, чтобы взыскать с него административный штраф в размере 24,50 рублей в пользу УВД Минского облисполкома, сообщает витебская «Весна».

Копию постановления о возбуждении исполнительного делопроизводства Николай Качурец получил только 2 октября.

Николай говорит, что до сего дня не знал ни о штрафе, ни о том, что против него еще две недели назад начали исполнительное делопроизводство. Он полагает, что 24,50 рублей штрафа ему присудили за участие в Куропатской вахте 6 июля, когда на него составили протокол сотрудники ГАИ.

"Скорее всего, это штраф за якобы нарушение дорожного движения. Но оплачивать его не собираюсь и не буду, потому что ничего не нарушал", - говорит Николай Качурец.

В тот же день (2 октября) активист получил письмо из Боровлянского сельского исполкома. Активисту сообщили, что в отношении него "поступил материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15:24 КоАП РБ "(Нарушение правил использования земель лесного фонда). И в связи с этим требовали "в обязательном порядке" 1 октября появится в сельисполком для дачи объяснений.

Статья 15:24 КоАП РБ предусматривает штраф от 4 до 20 базовых величин.

"Материалы об административном правонарушении" по этой статье появились во время той же Куропатской вахты 6 июля, когда Качурец вместе с другими активистами устанавливали в Куропатах большие кресты. Николай вспоминает, что милиционеры переписали тогда его личные данные.

Естественно, что никаких объяснений 1 октября в Боровлянах он не давал.

Напомним также, что недавно председатель Витебского облсуда отменил решение о наказании Николай Качурца за одиночный пикет в День Воли. На 100-летие Белорусской Народной Республики витеблянин вышел с бело-красно-белым флагом к памятнику Ольгерду в Витебске, был задержан, провел ночь в ИВС и назавтра был оштрафован Октябрьским судом на 735 рублей.


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