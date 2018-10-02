Что делать, если тепло дали, а оно в квартиру не дошло? 4 2.10.2018, 15:07

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Удаляем воздушную «пробку».

Отопительный сезон начался, в некоторых квартирах батареи уже теплые, в остальных станут теплыми в ближайшие дни. И снова народ массово столкнется с завоздушенными батареями, пишет tut.by. Напомним, что такое воздушная пробка и как с ней быть.

Как определить, что батарея завоздушена?

Признаков два. Первый: вчера батарея была горячая, сегодня — почти холодная. Или частично холодная. Второй: другие батареи в квартире горячие, а одна (реже — две) едва теплые.

Увы, оба признака не гарантируют на сто процентов, что проблема именно в воздушной пробке в батарее. Но если в ней, можно ее «стравить» и без специалистов.

В обычных батареях есть специальный клапан. В новых моделях его легко открутить отверткой, в старых радиаторных — сантехническим ключом. Перед тем, как начнете откручивать, подготовьте емкость для воды и большую тряпку (на случай, если что-то пойдет не так, ее стоит постелить на пол под батареей).

Открыв термостат (если он есть) до максимального уровня, нужно открыть клапан и подставить емкость.

Откручивать резко не стоит — если воздуха нет, а вода в батарее под давлением, зальете полквартиры. Появление легкого шипения и будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

В общем, ничего сложного. Но проблемы с батареями могут появится вновь. Так что некоторым жильцам (особенно верхних этажей) может понадобится спускать воздух дважды.

Не все в наших силах

Эксперты отмечают: после подачи тепла в каждом десятом стояке образовываются воздушные пробки. В среднем коммунальникам нужно 10 дней для проведения работ по развоздушиванию и наладке систем автоматического регулирования теплоснабжения.

— Бывает, в одной комнате батареи теплее, чем в другой, — рассказал директор ЖЭУ № 4 Советского района Валерий Найден. — Это нормально: первый радиатор нагревается более горячей водой, которая подается («подача»), второй — водой, которая возвращается («обратка»). Есть квартиры, в частности 1−2-комнатные, где все батареи на «подаче», они быстро прогреваются до нужной температуры. В 3−4-комнатных могут быть батареи и на «подаче», и на «обратке», значит, есть вероятность, что в каком-то стояке соберется воздух, и одни комнаты прогреются сразу, а другие позже. По некоторым проблемным домам, где кроме завоздушивания отсутствует циркуляция либо у теплосетей недостаточно давления, регулировка внутридомовой системы отопления может быть выполнена к концу указанного 10-дневного срока.

Коммунальники рекомендуют, если дом на балансе у ЖЭУ, а отопление вызывает подозрение, обращаться к хаус-мастерам (их номера телефонов должны быть указаны на табличке возле каждого подъезда). В домах с Товариществами собственников проще: заявку можно оставить в журнале ТС.