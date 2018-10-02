Business Insider: Корабли РФ с новейшими ракетами беспомощны перед американскими «томагавками» 2.10.2018, 15:15

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Российские Х-35У опасны лишь для рыбаков.

Недавно Россия опубликовала видео испытаний новой противокорабельной крылатой ракеты Х-35У, которую можно запускать как с боевых кораблей, так и с самолетов. Она чрезвычайно быстро долетела до корабля и уничтожила его массивным взрывом, пишет Business Insider (перевод – inosmi.ru).

Видео с российских испытаний впечатляет, и его интересно смотреть. И многие обозреватели в США занервничали из-за новой ракеты. Особенно потому, что Россия заявила, будто ее невозможно остановить, потому что она способна обойти все современные системы корабельной защиты. Но это только заявления российского Минобороны. И принимать их за «чистую монету» не стоит. Сколько слов было сказано о танках Т-14 «Армата» и проекте Су-57, а на самом деле обе разработки оказались пустым звуком.

Однако, Х-35У — ракета, которую уже поставили на вооружение. Первый ее вариант появился еще во времена СССР в 1980-х годах. Она летит невысоко над поверхностью воды, ее можно запускать с самолетов и вертолетов, а также боевых кораблей. Россия не ошибается, когда заявляет, что Х-35У может уничтожить эскадронные миноносцы и другие небольшие суда лишь одним залпом. Если же их применить против авианосцев, то, вероятно, останется серьезное повреждение. Однако, большие корабли могут выдержать целый ряд ударов этими ракетами.

Но стоит ли на самом деле США бояться Х-35У? Корабль, уничтоженный на российском показательном видео, был гражданским. И попасть в него крылатой ракетой — это совсем не то же самое, что подбить американский авианосец с системами защиты. Радиус действия российской Х-35У составляет около 300 километров. При этом самолеты «Супер хорнет», которые защищают американские авианосцы, действуют в радиусе 800 километров. А Военно-морские силы США работают над тем, чтобы еще больше расширить этот показатель с помощью дополнительных топливных баков.

Кроме того, Ф-35С будут иметь даже на 10% больший радиус действия, чем модернизированные «Супер хорнеты». Поэтому американские авианосцы будут способны нейтрализовать российские ракеты, если они будут пристально следить за радарами и проводить патрулирование.

Впрочем, некоторые корабли не имеют защиты с воздуха. А Су-34 может подойти достаточно близко и запустить ракету со своего борта. И хуже всего то, что Россия, вероятно, уже продала эти ракеты другой стране-парии. У Северной Кореи на вооружении есть «Кумсонг-3», которые удивительно похожи на российские Х-35У. И это создает угрозу удара по американским кораблям с расстояния около 800 километров. Впрочем, такие размышления нужно воспринимать с определенным скепсисом. Ведь Россия зачастую ухудшает характеристики своих экспортных образцов вооружения, как и США. Кроме того, владеть ракетами еще не означает быть искусным в их тактическом использовании.

Кроме того, Военно-морские силы США работают над вариантом ракет «Томагавк», которые можно было бы использовать против вражеских кораблей. И их дальность действия будет составлять свыше 1 тысячи 600 километров — так же, как и у наземного варианта ракет. Это позволит флоту США уничтожить российские корабли с Х-35У на борту еще до вхождения в радиус действия российского оружия.

Поэтому можно наслаждаться зрелищной российской пропагандой, но спать спокойно. Ведь зрелищное испытание Х-35У было лишь красивым фейерверком, который не грозит никому, кроме рыбаков.