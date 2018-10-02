Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя в ночное время 42 2.10.2018, 15:18

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Диктатор распорядился сделать это в течение суток.

Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне. Об этом БелТА сообщили в администрации диктатора.

Как сообщалось, ранее в Минске было принято решение ограничить продажу алкогольных напитков в ночное время по 1 октября 2019 года. С 23.00 до 7.00 в торговой сети запрещена реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков.

Продавать алкоголь в это время могут только объекты общественного питания в розлив. К данному эксперименту местами подключились и на районном уровне.