закрыть
2 октября 2018, вторник, 18:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя в ночное время

42
  • 2.10.2018, 15:18
  • 9,704

Диктатор распорядился сделать это в течение суток.

Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне. Об этом БелТА сообщили в администрации диктатора.

Как сообщалось, ранее в Минске было принято решение ограничить продажу алкогольных напитков в ночное время по 1 октября 2019 года. С 23.00 до 7.00 в торговой сети запрещена реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков.

Продавать алкоголь в это время могут только объекты общественного питания в розлив. К данному эксперименту местами подключились и на районном уровне.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич