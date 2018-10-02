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2 октября 1523 года вышел сборник Николая Гусовского «Песня о зубре»

  • 2.10.2018, 15:34

Произведение было посвящено королеве Боне Сфорца.

«Песня про зубра» (Carmen de statura feritate ac venatione bisontis, в переводе «Песнь о мощи, дикости зубра и охоте на него») — поэма писавшего на латыни поэта раннего Ренессанса, жившего и творившего на территории Великого княжества Литовского и Польского королевства Николая Гусовского; поэма создана на латинском языке.

Автор поэмы Николай Гусовский был придворным епископа Плоцка Эразма Циолека, которого и сопровождал в 1521 в его посольстве в Рим к папе римскому Льву Х. Гусовский стал свидетелем эпидемии чумы на Апеннинском полуострове. 1 декабря 1521 года скончался папа Лев X. После годичного пребывания в Риме и смерти епископа Циолека, ставшего жертвой эпидемии 9 сентября 1522 года, Гусовский снова вернулся в Польшу и поселился в Кракове.

Николай Радзивилл, виленский воевода, предполагал направить в подарок Льву X чучело зубра, в связи с этим Николай Гусовский должен был написать некое «приложение» к этому необычному подарку — поэму «Carmen de statura feritate ac venatione Bisontis», которая ныне более известна как «Песня про зубра». Но поскольку Лев X умер, подарок не был ему доставлен, но поэма все-таки была написана Николаем Гусовским, но уже в Кракове, и посвящена королеве Боне, которая дала средства на печать этого произведения.

Гусовский был сыном профессионального охотника и потому со знанием дела, подробно и детально описал внешний вид, привычки и поведение зубра, а также охоту на него. Ныне поэму характеризуют как произведение о родном крае и народе, размышление о судьбе Родины, о ее месте на путях истории.

Впервые поэма была издана в Кракове в 1523 году в составе сборника, состоящего из одноименной поэмы, 11 стихотворений и прозаического посвящения королеве Боне Сфорца.

В Беларуси 25 сентября 2008 года, к 485 году первой публикации поэмы «Песнь о зубре», была выпущена односторонняя почтовая карточка с оригинальной маркой.


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