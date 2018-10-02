Под Лидой женщина нашла гигантский боровик 5 2.10.2018, 15:39

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Фото: Лидская газета

Весит гриб почти полтора килограмма.

Женщина из Лиды нашла гигантский боровик — вес гриба составил почти полтора килограмма, сообщает «Лидская газета».

Тереса Тарасевич со своей семьей за грибами часто отправляется в одно и то же место — в лес между Зблянами и Песковцами в Лидском районе. На прошлой неделе она заметила огромный боровик — и принесла его домой.

— Просто не думала, что грибы бывают таких больших размеров, — признается Тереса. — Подошла ближе и замерла от удивления. Боровик был целехонький, когда дома разрезали его, ни одной дырочки не увидели.

Гриб взвесили — 1,45 кг. После небольшой фотосессии его порезали и поместили в сушилку. В итоге он один занял все пять сушильных отсеков.