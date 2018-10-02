Олигарху Олексину выделяют 2500 мест для торговли сигаретами 11 2.10.2018, 15:37

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Пятая часть «точек» будет находиться в Минске.

Компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, создаст в течение двух лет в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет, включая около 500 в Минске. Об этом tut.by рассказали информированные источники.

Точки продаж — киоски, магазины, павильоны — появятся в связи с реализацией «Энерго-Оилом» инвестпроекта по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, сказал собеседник, знакомый с процессом.

Для этого, как говорит источник, местные исполкомы должны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это будут киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

Размеры и места этих земельных участков определяются инвестором по согласованию с местными властями.

По словам собеседника, до конца 2018 года «Энерго-Оилу» должна принадлежать почти тысяча земельных участков во всех областях, около 190 из которых — в Минске. До конца 2019 года их число должно возрасти до примерно 2500, включая почти 500 в столице.

А это может значить, что на улицах Минска теперь будут не только киоски «Белсоюзпечати» и «Минсктранса», но и табачные. Вот так выглядят объекты «Энерго-Оила» в Гродно.

Но речь не всегда будет идти о создании новых точек продаж, поскольку в аренду «Энерго-Оилу» перешли все киоски «Табак» Гродненской табачной фабрики «Неман». О передаче объектов другой компании порталу Newgrodno.by рассказывал директор УП «Табак» Александр Мельничек.

По состоянию на октябрь 2017 года ГТФ принадлежало 585 торгово-модульных точек, а прошлой осенью «Неман» объявил тендер на покупку еще 80 киосков на сумму 1,1 млн рублей.

Что еще будет делать компания Олексина

Ранее сообщалось, что «Энерго-Оил» также инвестирует в проект 122 миллиона рублей и увеличит мощности Гродненской табачной фабрики. В частности, компания поставит на «Неман» еще две линии — каждая стоимостью по 10 миллионов долларов.

Кроме того, «Энерго-Оил» развивает табачное производство в Шабанах. Для этого указом президента изменены границы Минска. Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.

А недавно «Энерго-Оил» стало вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси имел право ввозить в страну сигареты.

Для чего это все нужно

Бывший вице-премьер Михаил Русый пояснял, что в последнее время за рубежом значительно возрос спрос на продукцию белорусской табачной отрасли. Производство задействовано в круглосуточном режиме, но поставить на экспорт требуемый объем сигарет, не оголив внутренний рынок, невозможно.

— Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты, — говорил в свою очередь Александр Лукашенко.

Кто такой Алексей Олексин

Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Бизнесмен раньше был также партнером Юрия Чижа.

Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы предпринимателя сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте и логистике («Бремино-Групп»), а также ресторанном бизнесе («Старое русло»).