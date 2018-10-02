США пообещали уничтожить запрещенные российские ракеты 2 2.10.2018, 15:51

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Ракеты будут ликвидированы еще до того, как они начнут функционировать.

США уничтожат российское ракетное оружие, которое нарушает Договор о запрещении ракет средней и малой дальности.

Об этом заявила посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон, сообщает «Радио Свобода».

Она призвала Москву прекратить разработку запрещенного ракетного вооружения. В противном случае, пригрозила дипломат, американские военные постараются уничтожить российские ракетные системы еще до того, как они начнут функционировать.