«Туристы» Игорь Мурзин

2.10.2018, 15:59



Важные моменты из послужного списка «Петрова» и «Боширова».

Опаньки, а ведь я оказался прав! Еще в июле месяце, в тексте

"Россия поддерживает террор на государственном уровне, неутешительные выводы Daily Mail об отравлении Скрипалей", я поправил Daily Mail предположив, что по всей вероятности, англичане ошибаются, называя исполнителями заказа отравления Скрипалей сотрудниками ГРУ. Вот что я писал по этому поводу:

"В частности касательно происхождения исполнителей отравления, что они именно относятся к ГРУ, то Daily Mail на самом деле пишет об этом так:

"Numerous security sources say the hit squad was probably made up of existing or former GRU agents not known to MI6 who may even have followed Yulia from Moscow to London on March 3."

что в переводе означает,

"многочисленные источники из сфер охраны и безопасности, говорят, что вероятно операцию проводили действующие либо отставные сотрудники ГРУ, неизвестные ранее разведке МИ6 и которые могли следовать за Юлией от Москвы в Лондон 3 марта".

Или иными словами, разведка МИ6 дает нам понять, что список бывшего и действующего состава сотрудников ГРУ им известен и все указывает на то, что "по повадкам" операцию организовали именно они, но тем не менее, вот этих людей, что конкретно засветились на видео - они не знают.

Тогда как я полагаю, что данный вывод - это заблуждение МИ6, кто похоже сильно отстали от жизни, поскольку еще в тексте по убийству Немцова я обращал внимание на новое спецподразделение ССО (Силы Специальных Операций) что согласно их устава и предназначения, как указано в Википедии, выполняют следующие задачи как внутри страны, так и за ее пределами:

"разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия..."

и потому в такого рода операциях по уничтожению врага в том числе в Лондоне должны были участвовать как раз они. Более того, я напомню, что указом президента Путина от 26 февраля 2015 года, день рождения этого силового подразделения отмечается 27 февраля 2015 года, т.е. в день убийства Немцова. При этом нетрудно заметить, что операция по убийству (отравлению) Скрипалей, тоже максимально приближена к этой дате и что на мой взгляд, явно указывает, что данная операция была задумана как показательно-тренировочная акция и специально была приурочена к очередной 3-й годовщине ССО, что отмечалась 27 февраля 2018 года."

И вот теперь появляется подтверждение из которого мы узнаем:

"По информации "Досье", в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России. Вместе с ним в Кремле награды вручили бывшему личному охраннику Путина Алексею Дюмину, впоследствии ставшему губернатором Тульской области, а также группе "музыкантов" из "Консерватории" с улицы Народного ополчения, в дальнейшем составившей костяк ЧВК "Вагнер".

Тогда как в той же публикации по Немцову, я указывал, какие еще должности занимал Алексей Дюмин согласно Википедии:

"В 2014 году — заместитель начальника ГРУ,командующий Силами специальных операций России, которые сыграли одну из ключевых ролей в операции по присоединению Крыма к России, о чём говорится в фильме "Крым. Путь на Родину" Андрея Кондрашова. По данным газеты "Коммерсантъ", Дюмин разработал и провёл операцию по экстренной эвакуации в Россию президента Украины Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года. Сам Дюмин назвал это мифами и отказался от комментариев"

Т.е. он помимо руководства ГРУ, командовал еще одной выделенной силовой структурой - ССО или иными словами как я и предполагал, в первую голову "туристы" являются "узконаправленными специалистами Сил Специальных Операций", которая либо отделилась и в данный момент является самостоятельной единицей, либо находится внутри ГРУ.

А вот данное обстоятельство, меняет если не всё, то очень многое. И прежде всего дата нападения на Скрипаля, максимально приближенная к 27 февраля в день рождения ССО, делает эту операцию скорее показательно-пропагандистской (по типу смотра боевых песен) нежели несущей какую-то практическую ценность. И что собственно и дает ответ на вопрос: начерта вообще было убивать Скрипаля и таким идиотским способом?

Ну и второй момент, который отсюда также логично вытекает, что вся эта троица: Дюмин, Петров, Бошаров - вполне могла быть причастна и к убийству Бориса Немцова.

Интересно где они были 27 февраля 2015 года? Как праздник отмечали?

Игорь Мурзин, blogspot.com