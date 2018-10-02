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«У людей целый год балконы без ограждений, а деньги тратят на показуху к приезду Путина и Лукашенко»

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  • 2.10.2018, 16:03
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Могилевский активист возмущен наплевательским отношением властей к людям.

Активист из Могилева Владимир Шанцев направил обращение в Могилевский облисполком и Комитет государственного контроля, в котором потребовал «принять незамедлительные меры по завершению ремонта домов №5 по проспекту Мира и №34 по улице Космонавтов», пишет могилевская «Весна».

Все дело в том, что больше года в этих домах не могут закончить капитальный ремонт. Причем ситуация опасная – у многих жильцов на балконах отсутствуют ограждения.

— Этим вопиющим фактом наплевательского отношения к людям со стороны Могилевского горисполкома и его служб не может быть никаких оправданий. И все это на фоне того, как тратятся огромные деньги на показуху к визиту Лукашенко и Путина в Могилев, — заявил Шанцев.

Он уверен, что ответственные должностные лица должны быть привлечены к строжайшей ответственности.

Напомним, что специально к V белорусско-российскому Форуму регионов в Могилеве построили арку за 2$ млн., открыли лестницу с каскадным фонтаном в Подниколье за 2,5$ млн. и отремонтировали Дом культуры области за 5$ млн. – и это только те цифры, которые фигурировали в СМИ.


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