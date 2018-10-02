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В Нидерландах задержали двух российских шпионов

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  • 2.10.2018, 16:05
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Они направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить секретные данные лаборатории в Шпице.

Голландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовали информацию о том, что в ходе совместной операции голландских, швейцарских и британских спецслужб в начале 2018 года в Нидерландах были задержаны два российских шпиона, которые направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в Шпице, пишет atr.ua.

По данным источников изданий, россияне ехали в Швейцарию, чтобы получить секретные данные из лаборатории в Шпице, которая, среди прочего, помогает с расследованием химатак в Сирии и отравлением экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Известно, что у россиян при себе было спецоборудование для проникновения в компьютерные сети.

Как отмечает швейцарское издание Swissinfo.ch, речь идет, скорее всего, о лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа Labor Spiez, которая подчиняется Министерству обороны Швейцарии. Отметим, эта лаборатория ранее уже подвергалась хакерским атакам.

В посольстве РФ в Швейцарии, комментируя публикации в NRC Handelsblad и Tages Anzeiger, заявили, что российской стороне ничего не известно об этом инциденте. Кроме того, представитель посольства в беседе с агентством Интерфакс предположил, что совместное расследование швейцарских и нидерландских журналистов является «очередным витком антироссийской кампании».

После инцидента шпионы были высланы в Россию. Почему они были освобождены и не преданы суду в Нидерландах, не объясняется.


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