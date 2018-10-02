Эдуард Дубров: Соболенко может стать первой ракеткой мира 2 2.10.2018, 16:08

Эдуард Дубров

Фото: tut.by

Экс-тренер сборной Беларуси - о выступлении белорусской теннисистки.

Эдуард Дубров оценил успехи Арины Соболенков нынешнем сезоне, пишет «Трибуна».

«У Арины есть все предпосылки для того, чтобы стать первой ракеткой мира. Лично я еще и раньше прогнозировал, что она окажется в десятке сильнейших. Но сейчас, глядя на то, как Арина играет, какие матчи проводит и добывает победы, скажу, что уже после ближайших турниров в Пекине и других городах Соболенко может оказаться в восьмерке лучших. А там уже как Бог распорядится.

Возможно, сможет стать первой и в этом году. Но я бы не торопился. Арине нужно окрепнуть. В ее игре сейчас очень хороший сдвиг: заметно улучшилась психологическая устойчивость, она стала играть не в один-два удара – может придержать мяч. Это говорит о том, что Соболенко растет как профессионал.

С Димой Турсуновым у них неплохо получается работать вместе, притом что Арина может быть агрессивной, несговорчивой, реактивной, – она холерик. Сейчас даже по выражению лица, по тому, как она общается с тренером на корте, видно, что Арина повзрослела. Я желаю ей здоровья, удачи и не спешить ухватить все за один год – жизнь длинная», – сказал Дубров.