Видеофакт: Навальный записал для жены музыкальный номер 2.10.2018, 16:16

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Российский оппозиционер не унывает даже находясь под арестом.

Политик Алексей Навальный, арестованный на 20 суток, записал в спецприемнике ариетту Dolce amor bendato Dio Франческо Кавалли в исполнении сокамерника Володи из Еревана, пишет «Медуза».

Юлия Навальная опубликовала в инстаграме видео, которое ей передал мужчина, сидевший в одной камере с Навальным. На записи оппозиционер рассказал, что из-за ареста они с женой не смогли сходить в оперу, поэтому специально для нее спел «оперный оркестр камерного спецприемника». «Проездом из Еревана в Милан через спецприемник», — сказал Навальный, говоря о своем сокамернике.