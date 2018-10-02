Копающая метро «Алеся» за €11 миллионов застряла возле подземного хранилища Нацбанка 16 2.10.2018, 16:28

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Механизированный щит не может рыть тоннель уже четвертый месяц.

С февраля 2016 года метростроевцы при строительстве третьей линии подземки используют механизированный щит, пишет kp.by. Этот гигантский аппарат массой 550 тонн и длинной 70 метров словно огромный червь вгрызается в землю и пробивает тоннель диаметром шесть метров, сразу монтируя вокруг себя «стенки» тоннеля. Аппарат из Франции, он обошелся в 11 миллионов евро. Раньше тоннели копали практически вручную, теперь скорость проходки в пять раз быстрее, достигает 300 метров в месяц. По метростроевской традиции таким агрегатам дают женские имена, этот щит назвали Алеся.

Так выглядит механизированный щит «Алеся» - гигантский аппарат массой 550 тонн и длинной 70 метров.

Алеся прорубила два длинных тоннеля от станции «Вокзальная» через «Площадь Богушевича» до «Юбилейной площади», а 10 мая этого года «нырнула» в другую сторону – прокапывает тоннель от «Вокзальной» до «Ковальской слободы». Вначале все было хорошо: за полтора месяца работы Алеся прошла 200 метров тоннеля.

Внутри "Алеси".

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Но потом, судя по всему, что-то пошло не так. С середины лета о работе щита ничего не было слышно. Первые сообщения на профильных форумах появились в начале сентября: «Алеся» стоит почти все лето, пройти удалось всего 300 метров.

- Метрощит «Алеся» с июня без движения, на что-то твердое наткнулся, сломались валы, - написал один из пользователей. - Поставили новые - тоже сломались. Французские специалисты сказали, что машина ни при чем, она исправна. Нужно делать раскоп сверху и смотреть, на что наткнулся метрощит. Но сверху находится неотселенный жилой дом! Щит застрял практически под ним на глубине 11 метров, назад его отодвинуть нельзя, «Алеся» может двигаться только вперед.

Впереди виднеется хвост "Алеси".

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Источники журналистов подтвердили информацию о том, что «Алеся» остановилась:

- Щит стоит под жилым сектором в районе вокзала, менять валы можно только раскопав котлован сверху, - рассказал источник.

Под этими домами в частном секторе возле вокзала остановилась «Алеся». Фото: Яндекс.Панорамы.

Как отметили некоторые пользователи, в 60-70 метрах от места, где предположительно остановилась «Алеся», находится центральное хранилище Национального банка Беларуси. В его подземельях – денежные знаки и драгоценные металлы, включая золото, на котором когда-то сидели Лукашенко и Прокопович.

Петр Прокопович и Александр Лукашенко с сыном Николаем сидят на золоте в хранилище Нацбанка. Кадр телеканала "СТВ".

Пользователи обратили внимание, что рядом находится - центральное хранилище Нацбанка Беларуси. Фото: forum.esmasoft.com.

Слева – частный сектор, под которым остановилась «Алеся». Справа - центральное хранилище Нацбанка Беларуси. Фото: Яндекс.Панорамы.

- Работа механизированного щита «Алеся» действительно остановлена, - рассказал замначальника по идеологии УП «Минскметрострой» Олег Бойчук. – Сейчас ведутся определенные работы, мы меняем некоторые агрегаты. Работа щита будет продолжена через две недели.

Напомним, сообщения о поломке «Алеси» уже поступали в июне 2016 года:

- Механизированный щит сломался, - рассказал источник в метрострое и прислал в редакцию фотографии ротора щита. – По периметру ротора на 20 сантиметров сточило металл. Цена ремонта – миллион евро!

Эта фотография в июне 2016 года появилась в распоряжении «Комсомолки».

В УП «Минскметрострой» тогда подтвердили, что щит не работал. Однако не по причине поломки, а из-за плановых работ по обслуживанию щита.