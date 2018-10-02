Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Пекине 2.10.2018, 16:44

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (16 ВТА) успешно стартовала на турнире в Пекине с призовым фондом свыше 8 млн долларов. В матче второго круга наша соотечественница в двух партиях переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (15 ВТА) — 7:5, 6:4, пишет «Прессбол».

А.Соболенко (Беларусь) — Г.Мугуруса (Испания) — 7:5, 6:4

В следующем раунде Соболенко ожидает встреча с француженкой Каролин Гарсия (8 ВТА), которая в своем матче 1/16 финала была сильнее словенки Полоны Херцог (86 ВТА) — 7:6 (7:2), 6:3.

Отметим, что в прошлом году именно Гарсия стала победительницей турнира в Пекине.