закрыть
2 октября 2018, вторник, 18:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

  • 2.10.2018, 16:44
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (16 ВТА) успешно стартовала на турнире в Пекине с призовым фондом свыше 8 млн долларов. В матче второго круга наша соотечественница в двух партиях переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (15 ВТА) — 7:5, 6:4, пишет «Прессбол».

А.Соболенко (Беларусь) — Г.Мугуруса (Испания) — 7:5, 6:4

В следующем раунде Соболенко ожидает встреча с француженкой Каролин Гарсия (8 ВТА), которая в своем матче 1/16 финала была сильнее словенки Полоны Херцог (86 ВТА) — 7:6 (7:2), 6:3.

Отметим, что в прошлом году именно Гарсия стала победительницей турнира в Пекине.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич