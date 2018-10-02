ЦБ России рекордно вложился в юань и проиграл $2,2 миллиардов резервов 5 2.10.2018, 16:53

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Банк России вложил $23 миллиарда в юань, после чего китайская валюта обвалилась.

Банк России продолжает терять золотовалютные резервы в результате операций на международном валютном рынке, пишет finanz.ru.

После неудачной конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшейся убытком на 4,5 млрд долларов, ЦБ решил рекордно вложиться в китайский юань и снова понес миллиардные потери на курсовых разницах.

К началу апреля доля китайской валюты в российских ЗВР достигла исторического рекорда - 5%, или 23 млрд долларов, отчитался регулятор в понедельник.

Аккуратно покупать юани центробанк начал в середине прошлого года: за второй-третий квартал он вложил в них 3,9 млрд долларов, а в четвертом докупил еще примерно на 8 млрд.

Основную же часть сделок по конвертации - на 11 млрд долларов - ЦБ провел в январе-марте, когда курс юаня находился вблизи рекордных за 2 года отметок - между 6,2 и 6,3 юаня за доллар.

ЦБ сделал ставку на Китай, но рынок двинулся в противоположную сторону: на фоне торговой войны с США, вызвавшей отток капитала из КНР, юань начал стремительно дешеветь.

За второй квартал он потерял 5,2% стоимости, опустившись до 6,62 юаня за доллар, а к концу третьего упал еще на 3,6% - до 6,87 за доллар.

В результате суммарно за апрель-сентябрь вложения ЦБ в юани обесценились на 9,4%, что принесло потери на 2,162 млрд долларов, свидетельствуют расчеты finanz.

Хотя инвестиции в юань удобно укладываются в курс на внешнеэкономическую изоляцию и дедолларизацию экономики, которую в качестве цели провозгласил президент России Путин, в денежном выражении они сулят России убытки, следует из прогнозов JPMorgan и Deutsche Bank.

Нежелание китайских властей идти на компромисс с администрацией Дональда Трампа приведет к новому витку торговой войны, в результате чего под пошлинами окажется весь китайский экспорт в Штаты. На этом юань упадет до 7,19 за доллар к концу третьего квартала следующего года, прогнозирует JPM.

Deutsche Bank ждет девальвации до 7,4 юаня за доллар в ближайший год. Такой сценарий принесет ЦБ РФ потери еще на 8% от вложений, или 1,8 млрд долларов.