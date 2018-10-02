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Мосты в Беларуси не соответствуют требованиям времени

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  • 2.10.2018, 17:02
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Заложенная ранее в этих мостах нагрузка просто не отвечает cовременным реалиям.

Министерство транспорта планирует провести ремонт и реконструкцию 32 мостов в стране. Для этих целей ведомство надеется привлечь средства Европейского банка реконструкции и развития, сообщает «Белсат».

В рамках реконструкции предусматривается не просто проведение косметических работ, но замена несущих конструкций, сообщил во время встречи с журналистами министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. По словам чиновника, заложенная ранее в этих мостах нагрузка просто не отвечает требованиям экономики страны.

«Наша задача – в течение пяти лет эти 32 моста сделать. С Европейским банком реконструкции и развития мы провели переговоры, они дали согласие на заключение соглашения», – сообщил Анатолий Сивак.

Точная сумма инвестиций не сообщается. Минтранс заявляет, что реконструкция не будет одномоментной.


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