Мосты в Беларуси не соответствуют требованиям времени

Мосты в Беларуси не соответствуют требованиям времени3
- 2.10.2018, 17:02
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Заложенная ранее в этих мостах нагрузка просто не отвечает cовременным реалиям.
Министерство транспорта планирует провести ремонт и реконструкцию 32 мостов в стране. Для этих целей ведомство надеется привлечь средства Европейского банка реконструкции и развития, сообщает «Белсат».
В рамках реконструкции предусматривается не просто проведение косметических работ, но замена несущих конструкций, сообщил во время встречи с журналистами министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. По словам чиновника, заложенная ранее в этих мостах нагрузка просто не отвечает требованиям экономики страны.
«Наша задача – в течение пяти лет эти 32 моста сделать. С Европейским банком реконструкции и развития мы провели переговоры, они дали согласие на заключение соглашения», – сообщил Анатолий Сивак.
Точная сумма инвестиций не сообщается. Минтранс заявляет, что реконструкция не будет одномоментной.