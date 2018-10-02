Польша - один из лидеров ЕС по уровню занятости 1 2.10.2018, 17:12

Фото: PAP

Страна-соседка Беларуси заняла второе место в Европейском союзе среди стран с наименьшей безработицей.

Польша оказалась в числе лидеров ЕС по уровню занятости и заняла второе место в Европейском союзе среди стран с наименьшей безработицей.

По данным статистического института Eurostat, в августе без работы было лишь 3,4% трудоспособных поляков. Это улучшение по сравнению с данными июля. Из Брюсселя сообщает корреспондент «Радио Польша» Беата Пломецкая.

«Безработица в Польше в августе снизилась на одну десятую процента по сравнению с последними данными. Это позволило Польше выровнять свой показатель с Германией и в перечне стран ЕС с наименьшей безработицей перейти с третьего места на второе.

Данные Eurostat отличаются от тех, о которых сообщает Главное статистическое управление (ГСУ), по причине различия в методике подсчета. По данным ГСУ безработица в Польше в августе составила 5,8%.

Самая низкая безработица отмечается в Чехии – 2,5%, а самая высокая – в Греции – более 19%. Во всем Евросоюзе безработица сохраняется на том же уровне, что и в июле – 6,8%».