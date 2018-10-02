Украинский музыкант: Никогда не летайте «Белавиа», у меня украли $5 тысяч 11 2.10.2018, 17:21

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Кирилл Бледный

Cолист «Пошлой Молли» рассказал о сервисе в белорусской авиакомпании.

Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли» в интервью рассказал про случай в Национальном минском аэропорту, где у него украли пять тысяч долларов. По его словам, охранники шутили, что заставят грабителя слушать альбом группы, пишет kyky.org.

Кирилл рассказал: «Сдал рюкзак в багаж, там лежало 300 тысяч рублей [российских]. Наличкой. В общем, ребята, не пользуйтесь вообще минским аэропортом никогда, потому что там крадут деньги. И лучше, на всякий случай, не пользуйтесь авиакомпанией Belavia. Не знаю, кто из них виноват, просто на всякий случай. Они меня простебали, сказали: «Мы найдем преступника и заставим его прослушать весь альбом группы». С одной стороны, это смешно, с другой, это непрофессионально. Речь идет о краже, о серьезном преступлении, за которое дают от трех до десяти лет лишения свободы. Тут не до шуток».

История про случай в аэропорту начинается на 26:39