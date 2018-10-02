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Фельгенгауэр о ядерном оружии в Крыму: Оно там есть, можно не сомневаться

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  • 2.10.2018, 17:25
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Павел Фельгенгауэр

Вопрос в том, где оно – в бункерах или прицеплено к носителям.

Россия разместила свое ядерное оружие в оккупированном Крыму, однако официально не будет это подтверждать либо опровергать. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

"Наверняка в Крыму есть ядерное оружие. А почему бы ему там не быть? Там российские силы, а значит, и оружие. Вопрос в том, где оно – в бункерах или прицеплено к носителям? Исходя из нынешней ситуации, вполне возможно, что какое-то количество уже и прицепили. А ситуация у нас предвоенная. Речь о тактическом ядерном оружии. Формально это секретно, но носители уже готовы, а специальные боеприпасы, по идее, находятся на складах 12-го главного управления минобороны РФ. Я думаю, на кораблях Черноморского флота и на авиабазах это вооружение тоже есть. Никакой проблемы в этом Россия не видит", – сказал собеседник.

По его словам, у РФ довольно большой арсенал тактического вооружения.

"Для Москвы Крым – российская территория, поэтому договоренности о нераспространении ядерного оружия ее не сильно волнуют. Если говорить о соглашении СССР (а позже – РФ) с США от 1991 года о неразмещении тактического ядерного оружия на кораблях и самолетах, то оно носило лишь джентльменский характер. И, насколько мне известно, сейчас фактически не выполняется. Вообще, в РФ довольно много тактического вооружения – по разным оценкам, до 10 тыс. блоков. Очевидно, что Россия не будет подтверждать или опровергать наличие ядерного оружия в Крыму. Но оно там есть, можно не сомневаться. Ведь там имеются носители – и воздушные, и наземные, и морские", – отметил Фельгенгауэр.


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