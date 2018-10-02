«Милиционера закрыли на балконе, он кричал: «Откройте! Откройте сейчас же!» 1 2.10.2018, 17:50

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Фото: Роман Протасевич

Появились новые подробности инцидента со стрельбой на улице Павлины Меделки.

Еврорадио нашло квартиру, в которой 1 октября милиционеры выстрелил в хулигана. Жительница соседней квартиры Юлия, которая и вызвала патруль, чтобы успокоить шумную компанию, рассказала нам подробности происшествия.

С её слов, пьянка в однокомнатной квартире продолжалась уже второй день, а все семеро человек, находившихся в квартире, вели себя неадекватно.

"Произошло всё примерно в 19 [1 октября]. Милиция приехала и начала спрашивать, кто те люди, которые находятся в квартире, где хозяин. Дальше ничего не было слышно, — рассказывает Юлия, чья квартира находится по соседству. — Примерно через 15 минут стало громко слышно реальную драку. Кажется, у милиционеров реально пытались отобрать пистолет. А одного из них вообще закрыли на балконе! Было слышно, как тот кричал: "Откройте! Откройте!""

Обычный арендный дом

Улица Павлины Медёлки находится на окраине Минска в микрорайоне Новинки. Происшествие случилось в обычной 10-этажной панельке. Здание сравнительно новое: большинство жителей ещё даже не успело поменять стандартные белые двери на другие, более надёжные. Сегодня во дворах тихо: слышно только звуки стройки, которая находится рядом.

В информации, которую распространила об инциденте пресс-служба минской милиции, сказано, что дебоширы выбрасывали в окно пустые бутылки. Я ничего под окнами не нахожу. Мужчина с собакой, который гуляет рядом со спортивной площадкой, рассказывает, что вчера вечером много милиции и машина скорой стояли у 3-го подъезда дома №3. Но что именно произошло, он не знает.

Около подъезда встречаю женщину, которая выходит на прогулку с маленьким ребёнком в коляске. Услышав вопрос, она сразу отвечает:

"А, так вы о том, как этих людей задерживали вчера? Вам на седьмой этаж, там это всё было. Я сама с десятого этажа, но могу подсказать, в какой квартире это было. Давайте я вам открою дверь".

"Пить они начали ещё за день до этого"

На седьмом этаже тишина. Единственная дверь в тамбур закрыта. Около неё — много следов и небольшие пятна крови. Дверь одной из соседних квартир открывает Юлия, приглашает пройти к ней и предлагает чай. Два огромных кота внимательно следят за гостем своей хозяйки.

Как признаётся сама Юлия, она сейчас на больничном, поэтому соседям-дебоширом вчера банально не повезло. Спрашиваю о квартире, в которой произошла стрельба.

"В общем, хозяин этой квартиры — некий пожилой мужчина, такой пенсионер, — рассказывает женщина. — Наш дом арендный, потому как таковых владельцев квартир тут нет. Самого мужчину я видела всего несколько раз. Сдал он эту квартиру, или это какие-то его знакомые, мне неизвестно. Кажется, что сдавал. Но с лета, как появились эти люди, началась наша неспокойное жизнь.

А вчера вечером там начали выяснить отношения, какая-то драка началась, опять бутылки летели. Поэтому где-то в половине седьмого вечера я и позвонила в милицию, чтобы понять, что там вообще происходит и можно ли их как-то успокоить. Пить же они начали ещё за день до этого".

Около семи часов приехали два молодых милиционера. Сначала правоохранители зашли к Юлии, а потом постучались в дверь соседней квартиры. А там, как выяснилось, семь человек в однокомнатной квартире!

Через 15 минут после появления правоохранителей женщина услышала звуки драки. Со слов Юлии, люди действительно пытались отобрать пистолет у милиционеров, а одного из правоохранителей вообще закрыли на балконе! Было хорошо слышно, как тот кричал: "Откройте! Откройте!"

"Мама, там же стреляют!"

"В нашем доме очень плохо работает связь. И получается так, что мне звонят из отдела и спрашивают: "А что там наши ребята? Приехали или нет?" — вспоминает события прошлого вечера Юлия. — Ну, я им сразу и сказала, чтобы они ехали спасать своих ребят, потому что их там сейчас убьют. Дежурный по телефону просил подойти к двери и послушать, что там всё-таки происходит. Но я отказалась, так как действительно было страшно".

Чуть позже женщина услышала, как в коридоре обсуждают что-то и звучит фраза: "Блин, ствол забрали!". Однако были это дебоширы или сотрудники милиции, она не знает. Юлия не рискнула открывать дверь.

"Через несколько мгновений два или три гостя этой квартиры начали убегать. Ну и как раз в этот момент я и говорила по телефону, чтобы помощь высылали. И вот, проходит 2-3 минуты — и звучат выстрелы. Я даже сразу не поняла, что там произошло, но мне дочь уже сказала: "Мама, там же стреляют!". Там и до этого огромный грохот стоял, поэтому и не было сразу понятно".

Кто-то кричал, что сейчас прыгнет с балкона, потому что не будет сдаваться милиции.

"Один из них вообще побежал в носках. Мы узнали об этом из чата нашего дома в "Вайбере". Одна девушка написала, что какие-то мужчины забежали в её подъезд, сидят и как будто скрываются от кого-то".

Позже, когда приехало намного больше сотрудников, начали выводить задержанных. На месте происшествия начали работать следователи.

Уголовное дело

Как стало известно из официального сообщения минской милиции, в результате было задержано семь человек. Шестеро из них попали в изолятор, седьмой — в больницу с пулевым ранением левой голени.

Во время подготовки материала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила, что возбуждено уголовное дело:

"В отношении нападавшего Центральном районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса — насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Проводятся неотложные следственные действия".

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.